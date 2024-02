Este sábado, la hija de histórico comeciante de la ciudad y quien logró reabrir la tradicional fábrica de sandwich de miga, anunció que debido a la crisis económica debe cerrar las puertas. «La situación económica no da para más, para poder mantener la calidad de nuestros productos, los precios se fueron por las nubes y no se puede más», dijo.

Don Israel Davidoff y su esposa Dora Sorkin empezaron el emprendimiento gastronómico en 1967 y se transformaron en el punto obligado para degustar de sus sándwiches y empanadas.

En agosto del 2022, con mucha ilusión, la tradicional sandwichería volvía a abrir sus puertas en calle Olmos. Sin embargo y a pesar de muchos esfuerzos, a dos años la propietaria anunció el cierre.

Foto facebook Las Violetas

A través de un video que difundió en sus redes sociales anunció la decisión visiblemente afectada.

«Es una de las cosas más difíciles que me tocó hacer en mi vida. Amo este lugar con toda mi alma. No lo quise hacer antes porque no podía y ahora no puedo dejar que pase el tiempo. Quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañando. Cuando abrimos aquí la intención mia siempre fue que se recuerde a las Violetas, desde quienes lo crearon y continuaron», dijo.