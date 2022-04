Julio Incardona creará una escultura de tres metros de Mario Alberto Kempes

El artista local ya presentó ante el mismísimo Matador un busto del futbolista. Ahora emprenderá un largo camino para crear una escultura itinerante de tres metros, que será realizada en su taller en la calle Bútori y tendrá, en principio, como destino la ciudad de Bell Ville.

Pensar en Mario Alberto Kempes es, indudablemente, pensar en la celeste y blanca. En el Mundial del 78, en los gritos, en los papelitos, en el pelo largo… Pensar en Mario Alberto Kempes es pensar en un imponente estadio que lleva su nombre, que alberga selecciones, equipos, ¿por qué no? bandas internacionales también. Y pensar en Mario Alberto Kempes será, muy pronto para los altagracienses, pensar en una escultura de más de tres metros con sello local, creada por Julio Incardona.

«Fue una propuesta que brotó hace mucho. Yo viajé con los Héroes en el 2017 a Bell Ville, ese día conozco al intendente, a Carlos Briner, y el me comentó que el objetivo era poder plasmar en una escultura al «Matador». El tiempo fue pasando porque no se daba la oportunidad, y me llama hace unos dos meses atrás y me dice: ‘viene Mario'» relata Julio Incardona a Redacción Alta Gracia.

El tiempo apremiaba y la emoción sobraba. Es por ello que el proyecto de realizar un majestuoso Kempes de tres metros se desdobla en cuatro etapas. La escultura final será, como nos tiene acostumbrados Julio Incardona, itinerante: no quedará fija en un sólo lugar. «Tiene rueditas», bromea el artista.

Creando una escultura de tres metros

«Ya empecé a armar el andamio, es muy grande. Hay que armar toda una estructura muy fuerte para sostener el cuerpo», cuenta el escultor. La escena que será inmortalizada refiera a cuando Kempes festeja el gol a los holandeses: corriendo, con las manos levantadas y las piernas hacia adelante. Todo un desafío técnico y creativo. «La escultura es un desafío porque no está en el eje: está curvado, pero conserva la línea de gravedad con la cabeza y el talón de apoyo. Es muy difícil de ejecutar, nunca hice un desarrollo de todos lo músculos de este super hombre, es una persona hiper entrenada, con una fuerte estructura ósea, es un monstruo», cuenta el artista entre risas. Cabe destacar que Julio Incardona es, además, kinesiólogo y afirma que en este proyecto se unirán sus dos profesiones: la kinesiología y la escultura.

Ese gigante que evoca la pasión futbolera será creado en el taller ubicado en la calle Bútori, metros antes de la Gruta.

La primera parte del proyecto, que fue presentada el sábado 9 de abril, consta de un busto del Matador que fue presentado ante el mismísimo Mario Alberto Kempes. «Es una escultura que me desborda, ver la cara de alegría cuando la vio fue emocionante. Fue un desafío, tuve mucho, mucho miedo», admite el artista. La entrega del busto se dio en el marco de un acto homenaje que la ciudad de Bell Ville le hizo al futbolista, donde fue recibido en una caravana de vecinos, quienes aplaudían y vitoreaban a la emblemática figura del fútbol argentino. Cabe destacar que El Matador vuelve periódicamente a su ciudad natal, Bell Ville, a visitar a su madre y amigos de forma privada y sin exposición pública.

Foto: Gentileza Julio Incardona

El busto fue realizado en colaboración con alumnos y artistas de Bell Ville. «Eso se lo debo a (Luis) Hourgras, que me abrió las puertas y fue generoso y estoy obligado a hacer lo mismo. La gente de Bell Ville me recibió con mucho afecto y amor», sostiene el escultor.

Conociendo a la musa…

Julio Incardona recuerda su infancia, a sus hermanos, y por unos momentos durante la entrevista con Redacción Alta Gracia, vuelve a ser un niño. Recuerda a los jóvenes de pelo largo, lo que significó para él ver al Matador jugar contra los europeos. «Es un cambio de etapa para mi vida, lo siento como que cierro una etapa después de la pandemia, donde las heridas se cierran de mi infancia», admite.

Incardona es conocido por sus esculturas de Brochero, de Martín Miguel de Güemes, de José de San Martín, de Juana Azurduy y otros tantísimos personajes históricos. Esta vez, tuvo la oportunidad de conocer a su musa, de mirarlo directo a los ojos, de estudiarlo en vivo y en directo… y no sólo a él, a su entorno, sus amigos, hasta incluso su madre.

El escultor cuenta, divertido, una anécdota junto al Matador: «Estaba en la conferencia de prensa y yo le miraba los pies, las piernas, los hombros. Pasa por atrás mío y me mete un cuerpazo con el hombro a propósito, haciéndose el loco y me dice: ‘ahora anda a contar que te cuerpeó Kempes’. Me pegó un sacudón, sobreviví, no me volteó», rememora entre risas, y añade: «En un momento yo estaba muy emocionado, me toma del brazo y dice: ‘¿ves que somos de carne y hueso?'».

Foto: Gentileza Julio Incardona

El proyecto de crear la escultura de Mario Alberto Kempes de tres metros será todo un desafío que el artista deberá enfrentar de ahora hasta antes del Mundial de Qatar, cuando debe estar lista. «Siento montones, tengo muchas dudas, pero también la certeza de que por la pasión que tengo lo voy a lograr», finaliza.