La intendenta Carolina Basualdo participó de la reunión del directorio del Pacto Global de Alcaldes, celebrado en el marco de los JJ.OO de París.

La Intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, asistió a la Capital Conference of Mayors for Climate Action (Conferencia Capital de Alcaldes por la Acción Climática) en París y participó en la reunión del directorio del Global Covenant of Mayors (Pacto Global de Alcaldes). Estas actividades se llevaron a cabo en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024, que son los primeros en la historia en ser sustentables y con igualdad de género.

Durante la conferencia, se abordaron temas clave como la justicia climática, la desinformación, la transición a energías sostenibles, la inclusión de género y el financiamiento para iniciativas ambientales.

Desde las redes sociales de Despeñaderos agradecieron a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, así como al Pacto de Alcaldes, Alcaldes por el Clima, Bloomberg Philanthropies y la Unión Europea por hacer posible la participación sin ningún costo para el municipio.