Manifestantes se convocaron en la previa del asado del presidente Milei con los 87 diputados que votaron a favor del veto presidencial contra la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Decenas de jubilados se manifestaron en la puerta de la quinta presidencial de Olivos en la previa del asado del presidente Javier Milei con los 87 diputados que votaron a favor del veto contra la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con carteles con leyendas como «Robar a los jubilados en un crimen social», «Diputados, vendidos, traidores», «Con los jubilados, no» y «Jubilados y trabajadores en la miseria. El país en la ruina» los manifestantes repudiaron a los funcionarios reunidos en Olivos.

En diálogo con la periodista con Daniel Gian, en el programa El Diario, uno de los jubilados se manifestó: «Soy jubilada y tengo 77 años, mientras ellos están comiendo asado, nosotros no comemos nada. Nos vetó el aumento miserable que nos iba a dar. Mientras ellos ganan $9 millones por mes. No tienen vergüenza, encima nos cagan a palos. Si compro remedios, no como», expresó.

⭕️ Cacerolazo de jubilados en Olivos antes del asado con los diputados que apoyaron el veto | Más información en https://t.co/wLQDCFnHvs pic.twitter.com/RsX9uPhTfp — Ámbito Financiero (@Ambitocom) September 17, 2024

Nucleados en la Mesa coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina y otros manifestantes autoconvocados se plantaron en la puerta de la quinta, y en cada semáforo en rojo cortaban la Avenida Maipú.

«Esto es un genocidio a los jubilados. Quién puede vivir con $300.000. Venimos acá porque estos son mercenarios, se vendieron por un asado, y por otras cosas más importantes. Hace dos meses votaron a favor con los jubilados y se dieron vuelta. Hay que parar esto, hay que salir a la calle», añadió otro manifestante.

En el programa que conduce Daniela Ballester y Julián Guarino, los desgarradores testimonios de jubilados y pensionados se siguieron escuchando: «La miserable movilidad que nos vetó a ellos les alcanza para medio asado. Somos los jubilados que hemos contribuidos con un tercio del déficit cero. Hay que ser muy cruel para no repartir alimentos, sacar medicamentos y dejar a los jubilados en la extrema pobreza», sentenció otra asistente de la protesta.

Los detalles del asado que brindará Javier Milei a los diputados que apoyaron su veto contra los jubilados

Según revelaron fuentes de Casa Rosada, el Gobierno busca alcanzar un acuerdo que le permita establecer un piso de 90 bancas en Diputados para impedir que la oposición pueda volver a poner en vigencia leyes votadas o bien dar de baja Decretos de Necesidad y Urgencia del presidente como sucedió la semana pasada con el rechazo al DNU que otorgaba fondos millonarios a la SIDE.

«Milei quiere engordar al club del veto. Se tratan de los 87 diputados que sostuvieron el veto a la movilidad jubilatoria», expresó el periodista Ezequiel Rudman quien contó que Milei quiere volver a integrar a sus filas a la diputada Carolina Píparo e incorporar a los 5 diputados radicales que este lunes fueron suspendidos por la Convención Nacional de la UCR.

El evento fue considerado como una provocación contra gran parte de la sociedad que sufre las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno y a pocos días del veto que privó a millones de jubilados de tener una módica mejora en sus haberes.

Fuente: C5N