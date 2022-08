Joe Heredia habló sobre lo que ocurrió la noche en la que Joaquín perdió la vida

Joe Heredia dio su versión luego del resultado de la autopsia que provocó un giro en la causa. Dijo que en la cárcel estuvo «mucho tiempo asustado». El pedido por su familia y la del joven fallecido.

El único acusado por la muerte de Joaquín González (19) fue liberado ante un contundente resultado de la autopsia. Joe Heredia relató en exclusiva con Noticiero Doce su versión de la pelea fatal.

Estuvo detenido casi un mes por el violento episodio del domingo 17 de julio en Alta Gracia pero la fiscalía resolvió su excarcelación. Horas después, el joven señaló que regresaba de un baile con amigos cuando encontró a un grupo entre los que estaba Joaquín. «Él me agredió, tenía un cinto en la mano», reveló el chico, que continuará imputado en la investigación impulsada por el fiscal Alejandro Peralta Otonello.

Joe le aseguró a Noticiero Doce que «adentro del boliche no hubo conflicto», que todos los incidentes acontecieron a la salida. «Estábamos con mis amigos por ir a la panadería, se me acerca una persona y me agrede«, relató.

Heredia reconoció que hubo insultos de los dos grupos y que él «quería calmar las cosas». Indicó que en medio de los entredichos vio a Joaquín agarrarse la panza y caer «de costado al piso». «Cuando me quiero acercar a ver qué le pasó me empiezan a agredir», sostuvo.

González fue derivado en grave estado al hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, donde murió en la madrugada del lunes 19 de julio.

Sus días en la cárcel

Heredia confesó en Noticiero Doce que estuvo «mucho tiempo asustado» durante los 23 días que permaneció en prisión. «Es feo estar preso, pero estando ahí me quedaba tranquilo porque desde un principio conté cómo fueron las cosas y gracias a Dios al pasar el tiempo se fueron entendiendo», declaró.

Cuando se enteró de la muerte de Joaquín, aseguró que se sintió «muy mal» por su familia y la de Joaquín. «Me hacían sentir culpable de algo que no hice», remarcó.

«Lo único que pido es que llegue un punto donde su familia se quede tranquila y se sepa toda la verdad«, expresó el joven acusado. Afirmó que lo sucedido «es inexplicable».

En un mensaje dirigido a los jóvenes, Joe Heredia pidió «solucionar los problemas hablando». «No hace falta acudir a la violencia», enfatizó.

Fuente: El DoceTV