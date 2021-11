Investigan a una estudiante de la UNC que intentó ingresar a clases sin vacunas ni presentar PCR

La joven intentó ingresar a clases en reiteradas oportunidades eludiendo los protocolos sanitarios. La Justicia federal solicitó que se la investigue por posible violación del artículo 205 del Código Penal.

El fiscal federal Maximiliano Hairabedián solicitó que se investigue a una estudiante de Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por posible violación del artículo 205 del Código Penal tras intentar ingresar a clases sin acreditar la vacunación contra el coronavirus ni tampoco un PCR negativo, dispuesto como medida sanitaria preventiva para aquellos que no desean vacunarse.

La joven se negó a recibir las dosis de la vacuna contra el coronavirus y también se negó a presentar un PCR negativo, tal como lo establecía la normativa de la escuela Escuela de Kinesiología y Fisioterapia dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

«Se trata de una alumna que se presentó a la Justicia Federal a denunciar que no la dejaban entrar a clases presenciales en la carrera de kinesiología porque no acreditaba vacunación ni presentó PCR negativo», contó el fiscal en declaraciones a Radio Universidad.

Hairabedián indicó que la joven argumentó que tenía derecho a no vacunarse y no quería hacerse el PCR: «La facultad le daba la opción -según sus dichos- de cursar virtualmente la materia pero ella no aceptaba esa opción. Insistía en ingresar a clases de manera presencial, al menos en tres oportunidades, sin cumplir con las medidas sanitarias».

El funcionario también explicó que las autoridades de la carrera no incurrieron en abuso de la autoridad ni en ningún delito y es por eso que solicitó al juez que desestime la denuncia y archive la causa.

Sin embargo, «como la alumna puso en evidencia que había una obstinación de su parte en ingresar a las clases presenciales violando las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad para evitar la propagación del virus consideré que esto puede constituir un delito y le pedí al juez que abra una investigación en contra de la alumna», detalló.

Fuente: La Nueva Mañana