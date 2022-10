Intervención este sábado en Plaza Solares por el Día del Bastón Blanco

Personas con discapacidad visual, en conjunto con profesionales e instituciones de la ciudad realizarán este sábado desde las 18 una jornada de visibilización y concientización. También harán una actividad que consiste en tapar los ojos a los asistentes para mostrar las barreras que la ciudad presenta.

El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha que representa la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual.

En esta línea, este sábado personas con discapacidad visual realizarán una intervención en Plaza Solares desde las 18.

Sofía Aldet, Profesora Universitaria en Educación Especial, con especialización en personas con discapacidad visual, ceguera o baja visión; creó en Alta Gracia «Punto Braille», una tienda inclusiva que apuesta a las personas con discapacidad visual. Allí se pueden conseguir desde tarjetas, libretas, hasta joyería en braille.

«Parte también de la necesidad de las personas con discapacidad visual de juntarse, de conocerse y de tener en algún momento, esperemos, un espacio puntual para ellos» cuenta Aldet en diálogo con Redacción Alta Gracia.

Durante la intervención habrá también entrega de folletos informativos sobre el bastón blanco y participarán también distintas organizaciones de la ciudad. El objetivo es simple: visibilizar e informar.

«Habrá experiencias en uso de bastón, que va a ser poner a las personas que transiten por allí. Les vamos a tapar los ojos y los vamos a guiar con un bastón para que puedan reconocer las barreras que nuestra ciudad presenta: todo aquello que impide que una persona se desempeñe de forma autónoma. Por ejemplo, en Plaza Solares encontramos desniveles del piso, autos estacionados donde no deben estar, tachos de basura donde no corresponden, si hay señalización o no sobre cosas que irrumpan el paso», explica Aldet.