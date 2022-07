Intento de estafa en nombre de un local de Alta Gracia

Un reconocido local de ropa realiza un sorteo a través de sus redes sociales. No obstante, algunos usuarios recibieron mensajes a WhatsApp en nombre del local, con característica de Buenos Aires. Desde el negocio aclararon que no se trataba de ellos y alertaron a sus clientes.

En las últimas horas, el negocio de ropa Weekend, ubicado sobre calle Belgrano, alertó a sus seguidores y clientes sobre una situación atípica que se había dado a través de redes sociales y mensajería.

El local se encuentra realizando a través de sus redes sociales un sorteo de dos órdenes de compra. No obstante, algunos clientes y seguidores recibieron un mensaje de WhatsApp con el nombre y el logo del negocio, pero con un número con característica de Saavedra, Buenos Aires.

«Es una estafa, se ha dado a raíz del sorteo: usan nuestro logo, ¡pero no somos nosotras!», expresaron desde Weekend, a la vez que aconsejaban no recibir llamadas, ni responder mensajes al número en cuestión y, además, no ingresar a ningún enlace en nombre del local.