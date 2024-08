En la noche del jueves tomó relevancia un incendio en un departamento sobre la calle Belgrano, frente al Banco Macro. Trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y un hombre fue hospitalizado por inhalar monóxido de carbono. Horas después, el foco se reinició.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes evacuaron a los vecinos del edificio en cuestión.

Luego de sofocar las llamas, se constató que la estructura del edificio no había sufrido daños. No obstante, en el departamento incendiado hubo pérdidas materiales. No obstante, horas después, el foco se activó nuevamente, por lo que tuvieron que regresar los Bomberos.

Por otra parte, un vecino del departamento dañado sufrió inhalación de monóxido de carbono, por lo que tuvo que ser derivado al Hospital Illia.