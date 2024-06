Según expresaron, no se presentaron daños materiales a viviendas, tampoco resultaron heridos animales y vecinos.

Este jueves, pasado el mediodía, se produjo un foco de incendio en Anisacate, en una zona de depósito de poda, camino al barrio Costa Azul.

Trabajaron en el lugar bomberos voluntarios de la zona y el equipo del ETAC. Este viernes, la municipalidad de Anisacate emitió un comunicado sobre el origen del foco.

La Municipalidad de Anisacate informa a los vecinos que el incendio suscitado en nuestra localidad durante la tarde del pasado jueves se encuentra controlado. El mismo tuvo lugar camino al barrio Costa Azul, en el predio en donde se deposita la recolección de poda.

Trabajaron en el lugar la Guardia Urbana Municipal, Defensa Civil de Anisacate, ETAC y Bomberos Voluntarios de la ciudad de Alta Gracia, a quienes agradecemos el esfuerzo por haber apaciguado el fuego de la manera más rápida y diligente posible.

Conforme al informe efectuado por el personal de la Guardia Urbana, el fuego comenzó debido a fallas eléctricas en la zona. No se presentaron daños materiales a viviendas, tampoco resultaron heridos animales y vecinos.

Acorde a las circunstancias climáticas actuales, resulta de suma importancia atender a las medidas preventivas de incendios forestales emitidas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba: no tirar colillas al suelo, no dejar basura en las sierras, no encender fuego para asar y respetar las restricciones de cada zona forestal.

Desde la Municipalidad de Anisacate seguiremos trabajando para garantizar la seguridad de los vecinos y llevar tranquilidad a los hogares.