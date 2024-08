La Cámara Sexta del Crimen con jurados populares juzga al único acusado y detenido por el crimen. El asesinato ocurrió en 2022 y nunca se encontró el cuerpo de la mujer.

Este martes inició el juicio por el femicidio de Anahí Bulnes.

La Cámara Sexta del Crimen con jurados populares juzga a Santiago Campos Matos por homicidio agravado por mediar violencia de género.

“Es un momento muy duro, difícil. Pero que necesitaban y deben transitar”, expresó Daniela Morales Leanza, abogada de la familia de Anahí, momentos antes del inicio del juicio.

La desaparición de Anahí Bulnes conmocionó a la ciudad de Córdoba a fines de 2022. Tras semanas de investigación Santiago Campos Matos fue detenido el 27 de diciembre de 2022 y es el único imputado en la causa.

Una de las particularidades de este caso es que el cuerpo de Anahí no fue encontrado hasta el momento. Daniela Morales Leanza, abogada de la familia de Anahí, remarcó que la no aparición del cuerpo no complicará la causa.

“La prueba es irrefutable. Para la fiscalía también y la Cámara también. No hay dudas de la participación de Matos en el femicidio de Anahí”, expresó en Radio Universidad.

Desde las cámaras de vigilancia hasta la sangre encontrada en el departamento de Matos, la abogada confirmó que la prueba es extensa.

Fuente: Cba24n