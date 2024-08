Germán Kiczka es buscado por la Policía de Misiones luego de que este jueves la Cámara de Representantes de esa provincia votara su desafuero. Durante toda la jornada de ayer se especuló con la posibilidad de que el exlegislador estuviera fuera del país. Sin embargo, en el resitro de Migraciones no hay asentada ninguna salida.

Luego de que la Cámara de Representantes de la provincia votara su desafuero, el diputado provincial misionero, Germán Kiczka, involucrado en una investigación por tráfico de material de abuso sexual infantil, se encuentra prófugo de la Justicia. Así informaron fuentes allegadas a la causa, que detallaron que la policía fue hasta el domicilio particular del legislador y no lo encontró. Su hermano, Sebastián, también es buscado por las diferentes Unidades Regionales y grupos operativos policiales.

Durante toda la jornada de ayer se especuló con la posibilidad de que ambos estuvieran fuera del país. Sin embargo, según detalla el diario Primera Edición, no hubo salida asentada en Migraciones, lo que no quita que puedan haber cruzado por un paso fronterizo ilegal. En el registro, el último movimiento del diputado sería un ingreso al país del 11 de agosto de este año vía San Ignacio de Loyola, Paraguay.

El partido Activar le había pedido la renuncia a Kiczka, según comunicó el presidente de ese espacio, Pedro Puerta, quien compartió un comunicado que indicaba que le solicitaron que se ponga a disposición de la justicia “sin fueros”. El legislador lo hizo, pero en el recinto de la Legislatura misionera el oficialismo provincial lo rechazó y optó por votar su desafuero. “Estamos frente a un momento histórico para la joven democracia de nuestra provincia, tristemente histórico”, expresó la diputada Anazul Centeno al inicio de su discurso y afirmó que es la primera vez que el cuerpo legislativo atraviesa una situación de estas características.

A comienzo de mes fue allanada la casa de Kiczka en línea con otros procedimientos realizados en marzo pasado, también en la casa del padre y del hermano. Agentes especializados en cibercrimen de la Policía de Misiones llevaron a cabo los allanamientos en Posadas en el marco de una investigación por posible tráfico de material de abuso sexual infantil en internet. Durante aquel operativo, se secuestraron dos celulares y una computadora, todo en el marco de una causa internacional que se inició hace dos años a pedido de la embajada de Estados Unidos.

Hace dos semanas, Kiczka le había solicitado a la Cámara de Representantes de Misiones que su renuncia “sea aprobada de forma oficial”. Según el escrito elevado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

Añadió que “en este contexto, lo más prudente es apartarme de mi función pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones de demostrar mi inocencia”.

En un comunicado público, señaló posteriormente: “Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí”.

PL