Se trata de Verónica Oviedo, Valentino Maccari, Ludmila de Lourdes Cena, Gerónimo Reynoso y Santino Antinor. Los chicos desarrollaron un satélite que mide los niveles de gas metano y la calidad del aire a diversas alturas.

Este miércoles, el Concejo Deliberante entregó un beneplácito a Verónica Oviedo, Valentino Maccari, Ludmila de Lourdes Cena, Gerónimo Alexis Reynoso y Santino Bruno Antinor, estudiantes del Instituto Parroquial El Obraje, por haber participado del el concurso CANSAT Argentina, iniciativa organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión de Actividades Espaciales (CONAE).

Durante meses, el grupo de estudiantes de sexto y séptimo año, estuvieron desarrollando un proyecto de un satélite orientado al estudio del aumento de temperatura, y de la presencia de diversos gases en la atmósfera.

Incluso, según expresó el director del Instituto, los jóvenes estuvieron asistiendo al colegio para el desarrollo del prototipo durante las vacaciones de invierno. Según expresaron a Redacción Alta Gracia, no se conocían de antes y fue gracias a la recomendación de un profesor que armaron el equipo. «Al principio fue medio complicado porque no nos conocíamos. Fue complicado organizarnos, pero surgió, fluyó rápido, nos pudimos dividir el trabajo bien y al final participamos todos en todo. Pudimos aprender de todo un poco también», contaron. «Teníamos la hinchada de todo el colegio», bromearon.

De 300 postulantes en todo el país, los alumnos de El Obraje quedaron en primera instancia entre los 30 seleccionados. Luego, fueron sorteando diversas etapas hasta quedar entre los cinco mejores. Desafortunadamente, no pudieron pasar al siguiente nivel. No obstante, ese detalle no los frena: «Ya que con el cohete no se va a poder, tenemos planeado lanzarlo con un dron a menos altura, pero para ver que finalmente que ande», expresan, respecto al satélite desarrollado.

«Nuestro satélite recopila los datos de la altura, la presión, la temperatura, los niveles de gas metano y la calidad del aire en general para ver si es diferente a 200 metros de altura, que en acá cero metros», explican.

Los alumnos del equipo que están en sexto año, planean volver a participar el año que viene, con compañeros que deseen sumarse. No obstante, el proyecto será distinto para que no cuenten con ventaja los que ya participaron anteriormente.