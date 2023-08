Este miércoles se discutió el convenio firmado por el municipio con la empresa Orfeda S.A, que implica la entrega de luminarias obsoletas a cambio de mobiliario urbano sustentable.

En la sesión del Concejo Deliberante de este miércoles, luego de semanas de sospechosa calma, volvieron las idas y vueltas, chicanas y debates al recinto.

Esta vez, fueron las luminarias que fueron retiradas a granel de diferentes barrios de la ciudad, que fueron reemplazadas por luces LED en el marco del Programa Alta Gracia Ilumina, las que estuvieron en el foco de discusión.

En julio de este año, según explica la empresa Orfeda S.A, firmaron junto al Municipio un convenio que implica la entrega de las luminarias obsoletas, a cambio mobiliario urbano sustentable desarrollado por la empresa. Según expresó el concejal Ricardo González, se trata de decenas de cestos de residuos.

González, el principal detractor del proyecto, cuestionó que las luminarias tienen un costo mayor al cual se estarían entregando. Destacó que en Mercado Libre, este tipo de artefacto tiene un valor de $5000 usado, mientras que en el convenio se entrega por su peso. Propuso que las luminarias, cuya tecnología quedó obsoleta, puedan rematarse como las motos del corralón.

El proyecto, en tanto, expresa que el material «no sólo produce problemas para el normal uso de los espacios municipales, sino que comienza a deteriorarse y es sumamente nocivo para el medio ambiente y para el personal que en el lugar trabaja».

«A la disposición final es importante llevarla adelante porque allí se encuentran trabajadores, cosa que algún concejal de este recinto no conoce cómo funciona Servicios Públicos. Entiendo la coyuntura política y entiendo la necesidad de exposición en determinados temas, pero tengamos cuidado cuando queremos exponernos políticamente, porque por ahí estamos hablando de algo que realmente no conocemos. Nosotros lo hablamos desde el conocimiento total» disparó Pablo Ortiz, ex Secretario de Servicios Públicos y actual concejal de Progreso.

La firma del convenio fue aprobada por mayoría: por el bloque oficialista y por Ortiz.