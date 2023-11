Es uno de los merenderos referentes de la ciudad. Asiste entre 35 y 45 niños y, por falta de insumos, se ven obligados a cerrar sus puertas. En un desesperado intento por mantenerse en pie, piden donaciones de yerba, té, harina, para poder seguir brindando la merienda a los chicos del barrio.

Hace cuatro años el merendero Carteluditos abrió sus puertas y cobijó a cientos de niños de barrio La Perla. Comenzó como un sueño para poder llevar la merienda a los que más lo necesitan y se convirtió en una realidad. Por el merendero han pasado fiestas del día del niño, Papá Noel ha llevado regalos y decenas de vecinos brindando su granito de arena.

En los últimos días, desde el merendero anunciaron que, por falta de insumos, cerrarían sus puertas. «Nunca cobramos un plan por tener el merendero (porque siempre me dicen ‘ah, pero todos los merenderos cobran plan por tenerlo’). No, no es nuestro caso, todo lo que hicimos fue a pulmón y con la colaboración de ustedes», expresaron desde sus redes sociales.

En diálogo con Redacción Alta Gracia, desde Carteluditos manifestaron que actualmente asisten entre 35 y 45 (y a veces más) niños dos veces a la semana.

«Si alguien puede y quiere colaborar para que podamos seguir, aunque sea para preparar merienda, se comunica por nuestro Messenger o al número 3547507328. Necesitamos leche, azúcar, chocolate, galletas, grasa o aceite, levaduras, harinas, dulces. ¡Todo suma, queremos seguir!», adelantaron.

Al merendero lo llevan adelante Marcela Cuello y su pareja, Carlos. Además, tienen colaboradores que asisten para que los chicos de barrio La Perla puedan tener su taza de leche.