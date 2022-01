El Tango Jazz Quartet se presenta en San Isidro

Este sábado desde las 21 la sala del Medio Tono Club de Música de Villa San Isidro se viste de gala para recibir al Tango Jazz Quartet, la agrupación dirigida por el saxofonista Gustavo Firmenich.

El grupo argentino, reconocido a nivel mundial, mezcla los patrones melódicos y rítmicos del tango con las armonías e improvisación del jazz. La música del Tango Jazz Quartet va del tango tradicional a la música de Astor Piazzola sin abandonar el territorio jazzero.

Con 23 giras internacionales y más de 30 países visitados, Tango Jazz Quartet actuó en los lugares más prestigiosos del mundo como San José Summer Jazz Festival en San José California, Smalls jazz club en New York, Shanghai Jazz Festival, Nisville International Jazz Festival en Serbia; Festival de Tango y Jazz en Siberia, Rusia, Festival de Jazz de Hong Kong, Joy of Jazz Festival en Johannesburgo; Sunset-Sunside en París; Porgy & Bess en Viena, The Music Village en Bruselas; Snug Harbor en Nueva Orleans, Bflat en Berlín, entre otros más.

La formación del Tango Jazz Quartet está compuesta por Mauricio Pasculli, en batería, Martín Rao de Vita, bajo; Santigo Villalba, piano y Gustavo Firmenich, en saxo tenor y clarinete.