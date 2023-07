Se trata de la escultura creada por Julio Incardona, que fue descubierta el día del cumpleaños del astro deportivo. Este viernes, se exhibirá en el emblemático bar Sorocabana, de la ciudad de Córdoba y se quedará una semana en la Plaza San Martín.

El escultor altagraciense Julio Incardona creó una escultura hiperrealista de Lionel Messi, la cual fue presentada al público en un homenaje realizado en el día de cumpleaños del astro del fútbol, el pasado junio.

«La idea nació allá, en el Mundial. Me acuerdo que a la tarde nomás, después de festejar en el centro, me volví y me brotó la necesidad y las ganas de hacerle el homenaje a Leo Messi. No por levantar la Copa, tampoco por por lo futbolístico. Me encantó verlo compartir con su familia sentado en la cancha. Ese momento de darle la Copa a sus hijos, no dar la vuelta olímpica sino más bien darle la prioridad a lo esencial de la vida. Eso fue lo que me llegó», recuerda Julio Incardona, en diálogo con Redacción Alta Gracia.

Este viernes, la escultura será presentada en el emblemático bar Sorocabana, de la ciudad de Córdoba, ubicado en el corazón mismo de la capital provincial. ¿La razón? Festejar el día del amigo junto a la imagen del astro Lionel Messi.

Según adelantó el artista a este medio, en la mañana de este viernes la escultura fue cargada a una camioneta para poder llegar a destino, donde se quedará aproximadamente una semana.