El jueves marcharán por la pronta restitución de la hija de Florencia Guzmán

Continúa el calvario de Florencia Guzmán, una vecina de Alta Gracia cuya hija de ocho años fue a visitar a su padre en Santiago del Estero en marzo y éste aún no la regresó. Con denuncias de ambos bandos y trabas burocráticas, madre e hija pasan cada vez más tiempo separadas.

A raíz del lento avance judicial, este jueves 4 de agosto, a las 14 horas, se realizará una marcha en Tribunales (Franchini esquina Sarmiento). «Lo que estoy pidiendo es el abocamiento de la jueza, ya que van cuatro meses y todavía no tengo causa en la ciudad de Alta Gracia. El centro de vida de mi hija el último año fue en la ciudad de Alta Gracia, por lo tanto corresponde que la causa se haga acá. Hace más de un mes que estoy pidiendo que la jueza se aboque y no obtuve respuestas de ella, pedí un régimen comunicacional y tampoco obtuve respuestas», manifiesta Florencia Guzmán a Redacción Alta Gracia.

La niña y su madre vinieron desde Santiago del Estero a Alta Gracia a recomenzar su vida en febrero del 2021, donde Florencia era víctima constante de violencia de género, incluso con denuncias realizadas en contra de su ex pareja y padre de la niña.

La pequeña durante el 2022 viajó dos veces a visitar a su padre: una vez en el verano y el 24 de marzo, la última vez que su mamá la vio. «Las dos veces le hice firmar un permiso con la fecha que se la llevaba y traía. Él firmó un permiso diciendo que se la llevaba el 24 de marzo y la traía el 27 de marzo. El 27 me avisa que no la iba a volver a traer, ahí hice la denuncia correspondiente en la ciudad de Alta Gracia porque no la restituyó y por impedimento de contacto», había relatado, en su momento, Florencia Guzmán a este medio.

Ahora, ya son 130 días que madre e hija están separadas. «No puedo ir a buscarla ya que estoy amenazada por él. Sin siquiera pisar Frías (Santiago del Estero), ya me ha hecho una denuncia por amenazas, cuando hace 130 días no tengo contacto con él. Por eso no puedo ir a buscar a mi hija personalmente, por lo tanto necesito sí o sí que la justicia actúe y saquen a mi niña del lugar donde está. Pido el apoyo de la gente de Alta Gracia para que me ayuden en la marcha que quiero hacer para que la jueza por fin se aboque a la causa» expresa Guzmán.

En las últimas semanas, la madre de la niña pudo tener un breve intercambio de palabras con su hija a través de mensajes de Audios de Whatsapp. «Por lo menos pude escuchar su voz, es evidente que está siendo manipulada y yo necesito sacar a mi hija de ahí porque no puede seguir sin contacto con su mamá y creyendo que yo la abandoné, que no la quiero más, cosas que seguramente le están diciendo para ponerla en mi contra», asegura la mamá.

Por estas razones, tanto Florencia como allegados y vecinos se concentrarán el próximo jueves 4 de agosto en la puerta de Tribunales, para pedir el abocamiento de la jueza a la causa para que la pequeña pueda volver a Alta Gracia junto a su madre.