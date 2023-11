El gobernador Juan Schiaretti entregó 17 viviendas Semilla en Despeñaderos y entregó, además, 47 créditos Bango de la Gente.

Este miércoles, el gobernador Juan Schiaretti inauguró 17 Viviendas Semilla en Despeñaderos, localidad situada en el departamento Santa María. Además, otorgó 47 nuevos créditos del Banco de la Gente y anunció el aumento del monto de la línea destinada a emprendedores, que pasará a ser de 350 mil pesos.

“Es bueno que hayamos concluido estas 17 viviendas que significan alcanzar el sueño de la casa propia. Esto además implicó el trabajo mancomunado entre el Gobierno provincial, que puso en marcha el programa 10 Mil Viviendas, las autoridades municipales y los beneficiarios, que han aportado y pagan regularmente las cuotas”, expresó Schiaretti.

El gobernador anunció que debido a la “inflación desbocada” que sufre nuestro país, los créditos para iniciar o potenciar emprendimientos productivos pasarán de 250 a 350 mil pesos: “Me alegra poder apoyar a quienes quieren emprender una actividad o que por la situación difícil de Argentina están necesitando de una mano solidaria del Estado”.

En el mismo acto, el gobernador dio a conocer que entregará 20 millones de pesos al Municipio a través del Tesoro Provincial para la pavimentación de la avenida La Plata.

Estuvieron presentes también la intendenta, Carolina Basualdo; y los ministros Facundo Torres, de Empleo y Formación Profesional; y Laura Jure, de Hábitat y Economía Familiar.

Nuevas viviendas

El programa Vivienda Semilla tiene por objetivo disminuir el déficit habitacional de la franja de población más vulnerable, ofreciendo la oportunidad de acceder a la casa propia.

Las 17 viviendas inauguradas significaron una inversión que superó los 105 millones de pesos. Cada unidad habitacional tiene una superficie de 36 m2 e incluye cocina-comedor, un dormitorio y un baño con la posibilidad de ampliar el espacio con el tiempo y el crecimiento del grupo familiar.

En este sentido, el gobernador destacó que es mayor la emoción cuando el sueño de la casa propia “se alcanza en momentos tan críticos como los que vive la Patria argentina. Eso significa que hubo decisión de poner los recursos y también ganas de trabajar y concluir la vivienda”.

Las casas fueron realizadas en terrenos municipales con mano de obra local aportada por el Municipio. Estas viviendas se suman a otras 16 fueron inauguradas en 2022 y 2023.

El programa provincial contempla la construcción de 10 mil unidades habitacionales.

A su turno, Basualdo señaló que “son 17 viviendas, 17 sueños de familias de Despeñaderos que tienen, gracias al acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal, la posibilidad de tener acceso a la casa propia”.

Y añadió: “En estos tiempos tan complejos de nuestro país, podemos decir que tenemos gobiernos provincial y municipal que trabajan generando la promoción de la economía de la localidad. Porque la compra de todos los materiales se hizo en comercios de Despeñaderos, y trabajaron los profesionales y vecinos, generando 80 puestos de trabajo”.

Más créditos

El Banco de la Gente cuenta con dos líneas de créditos disponibles: la de libre disponibilidad, que actualmente es de $250.000, y la desarrollada para iniciar o potenciar emprendimientos productivos, cuyo valor fue actualizado a $350.000.

En esta oportunidad, se entregaron 18 créditos de libre disponibilidad y 29 créditos para emprendimientos.

Se trata de préstamos sin interés, con tres meses de gracia a devolver en 20 cuotas mensuales ajustables semestralmente por el 50% del índice de variación salarial.

“Córdoba es el faro productivo de Argentina. En Córdoba queremos trabajar y no vivir de subsidios. Hay muchos cordobeses que se animan y emprenden una nueva actividad pese a la dificultad que está pasando la Patria argentina”, subrayó Schiaretti.

Tu Casa Tu Escritura

En esta oportunidad, 20 familias de barrio Santa Teresita de Despeñaderos recibieron la escritura de su vivienda. El mandatario adelantó que «se están firmando otras 30 más que seguramente serán entregadas a las familias beneficiarias en los próximos días”.

El programa Tu Casa Tu Escritura tiene como objetivo la regularización dominial de loteos y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de grupos vulnerables que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Cabe destacar que las escrituras entregadas cuentan con la afectación al régimen de vivienda (antiguamente conocido como bien de familia), otorgando de esta manera, una seguridad jurídica mayor.

Hasta el día de hoy, bajo este programa, se han entregado más de 21.500 escrituras en toda la provincia de Córdoba.

La inversión total en soluciones habitacionales que realiza el Gobierno para todo el departamento de Santa María es de $1.178.000.000.