Benjamín Gamond, de 23 años, luchaba por su vida luego de ser atacado, junto a Macarena y Santiago Lastra, por un hombre con un machete en una playa de Puerto Escondido.

Este lunes, tras luchar por su vida durante tres días, falleció Bejamín Gamond, uno de los tres cordobeses atacados con un machete por un hombre en la playa de Puerto Escondido, México, el viernes pasado. La triste noticia fue confirmada a La Nueva Mañana por fuentes cercanas a la familia de la víctima.

El chico de 23 años, jugador de rugby del Tala, fue quien sufrió las heridas más graves, y por eso fue trasladado este domingo en un avión sanitario a un hospital de la capital de México, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos y de su familia, perdió la vida.

Cabe recordar que el joven fue atacado junto con Macarena (29) y Santiago Lastra (22) por un hombre que los agredió con un machete. Santiago sufrió una fractura en el brazo, mientras que Macarena debió ser intervenida por «un corte y fractura en el húmero».

En tanto, Benjamín «se llevó la peor parte». «Recibió dos machetazos en la cabeza, con pérdida de masa encefálica. Tiene un ojo comprometido», había especificado Marcos Gamond, hermano de la víctima fatal del ataque.

El pariente explicó que «lo más grave fue la cantidad de sangre que perdió» entre el feroz ataque y la llegada de la ambulancia. «Pasó bastante tiempo, hizo un shock hipovolémico y entró en un estado crítico, con múltiples transfusiones», detalló. Si bien, su familia había informado que Benjamín había tenido una «leve mejoría», siempre sostuvo que su «estado clínico» era «bastante complejo» y que esperaban «un milagro».

En tanto, la mamá de Santiago Lastra contó que los jóvenes estaban de vacaciones sobre el Pacífico, almorzando en Chacagua. «Estaban en un restaurante, cuando los atacó un loco con un machete violentamente», explicó Marina.

«Santiago me dijo que no había ninguna explicación de lo ocurrido, simplemente vino un loco a atacar. Entiendo que está detenido, pero no tengo más información», finalizó.