El Encuentro Plurinacional de Mujeres, desde la perspectiva altagraciense

Del 8 al 10 de octubre se llevó a cabo el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries en San Luis. Dialogamos con Saira Asua, referente feminista y del espacio Somos Barrios de Pie, quien participó activamente del encuentro.

Luego de dos años de pandemia, este fin de semana culminó el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, que se realizó en San Luis.

Del encuentro participaron alrededor de 130 mil personas, que participaron en más de un centenar de talleres y debates. Alta Gracia tuvo varios participantes, autogestivos o respondiendo a distintas organizaciones. Una de ellas fue Saira Asua, referente de Somos Barrios de Pie y ex candidata a viceintendenta de la ciudad.

«A nosotras nos convoca este Encuentro por la necesidad de poner en agenda la importancia del cambio de nombre de los encuentros, este encuentro es el primero que es oficialmente encuentro Plurinacional de Mujeres, Cis, Lesbianas, Travestis, No Binarias, Trans; y también incluyó identidades masculinizadas, eso le da un sentido de pertenencia mucho más amplio, en el sentido de integrar a todas las identidades del colectivo LGTBIQ+ de la que somos partes muchas», explica Asua en diálogo con Redacción Alta Gracia.

«También se puso en agenda que el encuentro sea Plurinacional: la Argentina no sólo está compuesta por quienes bajaron de los barcos, sino que estamos compuestos por un matiz de colores, identidades y pueblos que nos incluyen a nuestra identidad argentina, en el mapa de nuestro país», agrega.

Cabe destacar que el Encuentro anterior se había realizado antes de la pandemia de Coronavirus, e incluso antes de la legalización del aborto en Argentina. En esta ocasión tuvo lugar entre el 8 y el 10 de octubre en la ciudad de San Luis: territorio huarpe, comechingón y ranquel.

«Fui acompañando a las compañeras de Somos Barrios de Pie, fuimos un grupito de sólo cuatro compañeras de la ciudad de Alta Gracia, junto con otras compañeras de Capital. Muchas compañeras fueron desde Alta Gracia de forma autogestiva o con otras organizaciones, no tuvimos la posibilidad de coordinar para salir todas juntas, hubiera sido una experiencia hermosa. Es hermoso saber que pudieron ir a San Luis a ser parte de este encuentro masivo, amplio y abrazador para quienes todos los que participaron», sostiene la referente de Somos Barrios de Pie.

Entre los tópicos tratados, según sostuvo Asia, se trató la solidaridad con las mujeres mapuches presas («para nosotros es tortura parir en cautiverio», expresa la referente), la solidaridad incluso con Cristina Fernández y su intento de magnicidio. También se habló sobre partidos políticos, organización territorial, cultura, tecnología, acceso a la conectividad, comunicación, acceso a los servicios públicos, organización territorial, feminismo popular, acciones contra la violencia de género, acceso al aborto legal, libre, seguro y gratuito; relaciones libres, no monógamas; salud y ambiente con feminismo. Se discutió sobre el primer encuentro con el Ministerio de Géneros y Diversidades sin ministra, y sobre la nueva sede y la necesidad que haya un encuentro y no dos el año que viene.

«La discusión de la política fue muy fuerte, también hubo fuertes discusiones desde el anarquismo, desde el feminismo disidente, eso tiene de potente estos encuentros: todas podemos tener diferentes posicionamientos e ideas, pero todos los octubres nos encuentra discutiendo que la lucha es una sola y que hermanadas vamos hacia un objetivo común», admite la ex candidata a intendenta, quien también expresó que hubo un debate sobre la necesidad de tener una reforma judicial feminista.

La mirada altagraciense

«Desde lo local pudimos llevar nuestra área local de escucha activa, que es ALDEA, una consejería para mujeres y LGTBIQ+ en situación de violencia en el territorio y nos encontramos con un montón de experiencias a nivel nacional como este espacio, que no tienen el mismo nombre pero que funcionan de manera similar. Hablamos sobre la necesidad de tener una ley de protección a estos espacios de consejería, de quién cuida a quienes cuidan; de la necesidad de tener un aporte económico importante para seguir cuidando y acompañando a las mujeres y personas LGBTIQ+», explica Asua.

Consultada sobre su impresión personal, Saira Asua responde: «siempre me llevo la calidad humana, el abrazo, sentir que no estamos solas en la lucha, si no que somos miles y miles quienes copamos las calles, quienes abordamos de manera integral problemáticas atraviesan nuestras vidas, nuestros cuerpos… Los probletizamos, los hacemos colectivo, los convertimos en lucha y desde esa lucha en transformación. Somos potentes, somos grandes y podemos seguir avanzando en esta lucha que nos incluye a todos, todas y todes. Como pudimos ver en los distintos talleres, en cada rincón del país hay una forma de querer transformar la realidad y eso es lo que nos devuelve y nos trae este encuentro, que después de una pandemia era importante volver a encontrarnos y abrazarnos y creo que esa es nuestra mayor reflexión y alegría» finaliza.