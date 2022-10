El día tan esperado: Nacho ingresó al a la clínica para su rehabilitación

El emocionante momento fue compartido por su familia a través de las redes sociales, a la vez que agradecían el apoyo recibido por la donación de dinero que se llevó a cabo durante el fin de semana pasado. El costo de la rehabilitación es de $868.000 mensuales. Además, este sábado se realizará una peña a beneficio del joven.

Luego de realizar una importante campaña solidaria, con ventas de pollos y rifas, el fin de semana Juan Pablo Rodríguez, representante de Un Tatuaje por Una Sonrisa, se puso al hombro la colecta de dinero logrando recaudar el monto en menos de 48 horas. Todo lo recaudado será para costear la carísima rehabilitación del joven, que se accidentó el 7 de mayo.

De esta forma, el domingo pasado, Día de la Madre, en una transmisión en vivo para garantizar transparencia, se realizó la entrega a la mamá de Ignacio, quien se mostró visiblemente emocionada.

El tiempo apremia, y Nacho ya fue ingresado a la clínica neurológica donde comenzará su proceso de rehabilitación. «Es un día muy movilizante. Felices porque tenemos toda la fe del mundo que vas a salir adelante, que vas a poder con todo como lo venís demostrando. Cuando menos lo pensemos vas a estar en casa nuevamente, siendo vos de nuevo: alegre, feliz, activo. Pero, a la vez, fue un día bajón porque no vamos a tenerte en casa, no vamos a verte todos los días, no vamos a poder besarte, abrazarte, escuchar música y charlar. ¡Pero nos guardamos todo eso para la vuelta!», postearon en las redes sociales de @todos_xnacho.

Cabe destacar que el costo de la rehabilitación en la clínica neurológica, ubicada en Tanti, tiene un valor de $868.000 mensuales, que a la familia le es imposible costear.