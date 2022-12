Se trata de nueve familias que viven sobre calle Eduardo Gamón. Durante la tormenta del viernes se tapó un desagüe con basura y el agua y el barro entraron a las viviendas, provocando pérdidas irrecuperables para los vecinos. «Necesitamos ayuda urgente. Me arruinó todo, no tuve tiempo de salvar nada», expresa una vecina.

La tormenta del fin de semana trajo consigo varias dificultades, especialmente a vecinos de Barrio Parque Virrey, que sufrieron la inundación de sus viviendas. Si bien se encuentran realizadas obras en el sector, fue la falta de empatía y desidia de vecinos, que taparon el desagüe con basura, como televisores y tachos.

A raíz del gran caudal de agua que bajaba por la calle Eduardo Gamón, nueve familias sufrieron el ingreso de agua y barro a sus hogares, perdiéndolo todo.

«Hay un foco infeccioso acá adentro y hay que solucionarlo. Hemos tenido pérdidas de toda índole: camas, colchones, comida, nada sirve. Se nos llenó hasta la mitad de la casa, por alguna razón el caudal busca mi casa», cuenta Graciela Rocha, una de las principales damnificadas, en comunicación con Redacción Alta Gracia.

Graciela vive con su madre, su hija y dos nietas y un hijo con discapacidad. «Necesitamos ayuda urgente, no estoy trabajando porque estoy limpiando, trabajo en casa de familia por hora», explica la vecina.

«Los vecinos se tomaron la atribución de ir hasta el canal, peligrando su vida para sacar las cosas (del desagüe). Sacaron un tronco con una soga que tiraba un auto, sacaron tachos de 200 litros… En un momento a uno de los chicos lo chupó el agua, los que estaban ahí pensaron que lo perdían», narra la damnificada sobre la dramática situación que vivieron en la tormenta del viernes.

«Me arruinó todo, no tuve tiempo de salvar nada. Escuchaba a mi mamá que, con 76 años, pedía ayuda. Los perros se sumergían… Es tremendamente horroroso lo que vivimos, nunca se nos va a ir de la cabeza. Todo lo que perdimos no lo vamos a recuperar, somos gente pobre que trabajamos en casas de familia por hora y no disponemos de un sueldo para poder comprar todo lo que perdimos, eso es lo que nos duele», manifiesta Graciela, conmocionada.

Desde el barrio admiten que ya se encuentra trabajando personal municipal ya sea en las calles, como la Secretaría de Desarrollo Social asistiendo a las víctimas.

«Tenía mi saloncito de dar clases de folclore y quedó destruido, hace 27 años que doy clases y no se si voy a poder seguir dando clases, todo se destruyó», explica la vecina, conmovida por la situación que están atravesando.

Los vecinos afectados, que son nueve familias, necesitan de donación de productos de limpieza, como lavandina, desinfectantes; además de comida, ropa, colchones, sábanas, frazadas. Quienes deseen colaborar, se deben comunicar con el Centro Vecinal de Parque Virrey, donde receptan las donaciones.