Este martes 24 de septiembre se celebra en Alta Gracia el Día de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, por lo que dependencias municipales no trabajarán, como así también las instituciones educativas no dictarán clases. No obstante, este día también supone una incógnita en cuanto al trabajo de los comercios locales.

Consultada por Redacción Alta Gracia, Laura Gandossini, presidenta del Centro de Comercio, aclaró que casi la totalidad de los comercios locales trabajarán con normalidad durante la mañana de este martes, hasta las 13 horas.

Por otro lado, durante la tarde la atención en algunos locales se verá resentida. «Hay algunos que van a abrir por la tarde después de la procesión, y otros muy poquitos que van a cerrar por la tarde», aclaró. No obstante, sostuvo que la mayoría trabajarán con normalidad.