Desde la cárcel, Diego Concha rompió el silencio

Cadena 3- Se defendió de las graves acusaciones en su contra, criticó a la Justicia y dijo que detrás de su detención hay un supuesto complot.

Doscientos veintinueve días después de haber sido detenido en su casa de la localidad de La Cumbre, Diego Concha, el bombero reconocido por la Unicameral que durante más de una década cosechó aplausos y honores sociales y periodísticos de todo tipo, rompió el silencio.

Concha está alojado desde entonces en el pabellón E3 del módulo MD1 de la cárcel de Bouwer. Pasa sus días junto a profesionales sobre los que pesan denuncias por estafas y violencia de género. Personas aglutinadas por su condición social para evitar que sean sometidas por otros internos. Entre ellas, se encuentra Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, acusado de una megaestafa.

«Para alguien que nunca estuvo detenido en 50 años de vida, esto genera daños familiares y personales. Después de ocho meses he decidido hablar porque hay mucha información que se está dando a la comunidad que no es correcta», comenzó a explicar Concha en una entrevista concedida a Cadena 3.

Sobre el exfuncionario provincial pesan diversas figuras penales. Primero, fue detenido luego de que su expareja lo denunciara por violencia de género. Momentos antes de que se concretara su imputación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, cartera que lidera Alfonso Mosquera, comunicó que Concha había renunciado «por cuestiones personales».

Ya detenido, el bombero acumuló una nueva imputación, luego de que la bombera voluntaria Luana Ludueña lo denunciara por un presunto abuso sexual. En enero, esta joven se quitó la vida, lo que originó que en los últimos días la fiscal de Villa Carlos Paz Jorgenlina Gómez le agravara la imputación a homicidio con abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones.

O sea, pese a que está comprobado que Luana se quitó la vida, la funcionaria judicial sostiene que esta decisión pudo haber estado motivada por el daño que le generó el presunto abuso.

«Me enteré estando alojado en Bouwer, y por los medios y no por los canales que corresponden, que se había cambiado la carátula. Todos tenemos un principio de inocencia, pero yo escucho que un abogado que es muy mediático (en referencia a Carlos Nayi, que representa a los padres de Luana) informa mal a la gente. No me quiero victimizar, pero sí que se diga lo que corresponde», acotó este jueves a través del teléfono público del pabellón donde está alojado.

Y brindó su descargo: «No existe el abuso sexual con respecto a Luana, bajo ningún punto de vista, ni muchos menos el acceso carnal. Me siento totalmente inocente al respecto y eso se va a poder comprobar llegado el momento».

Y respondió sobre qué pasó con Luana: «La atendí en mi despacho siendo director general de Protección Civil de la Provincia. Primero la recepta mi secretario, ella fue a entregar su currículum y el de otros jóvenes que querían entrar al Equipo Técnico Ante Catástrofes . A posterior nos hemos enviado Whatsapp, en el que acordamos juntarnos a tomar algo un fin de semana y después dos personas adultas deciden tomar alguna otra decisión que tiene que ver con la vida privada, pero nadie fue obligado a hacer nada en contra de su voluntad».

«Desmiento totalmente esa acusación y me considero totalmente inocente. La verdad va a salir a la luz, yo he puesto todo en manos de Dios y en muy poco tiempo va a salir todo a la luz», insistió.

Concha indicó: «La joven tenía intenciones de ingresar al Etac y en eso quiero aclararlo y ser contundente: para ingresar al Etac había que inscribirse en una página de la Policía, después hacer un examen psicotécnico y después hacer un curso que se daba en un 95 por ciento en la Policía. Luana, por un impedimento físico, no pudo pasar el examen y ella pretendía que yo le diera una orden a la jefa de la Policía para que pudiera entrar. Yo no podía hacer eso. El ingreso dependía de manera completa a la Policía».

En cuanto a la denuncia por violencia de género efectuada por su expareja, Concha indicó: «En 22 años de pareja nunca tuve ningún problema, ningún tipo de agresión. A mis armas, a las que tenía por ser usuario legítimo, yo se las entregué en mano al personal policial cuando fueron a allanar mi domicilio». «Desmiento totalmente haber amenazado a mi expareja con un arma. El hecho fue totalmente a la inversa».

Y denunció: «Muchas de las cosas que se están diciendo han sido armadas entre septiembre y noviembre pasado. En su momento voy a dar los nombres de quiénes estuvieron detrás de esto. Yo me he preparado para salvar vidas, no para que me traten de homicida. Jamás he ejercido violencia contra nadie. Yo he escuchado a un abogado muy mediático hablar de que yo era un lobo con piel de cordero. Nunca me consideré un héroe, sino alguien que trabajo para salvaguardar a su comunidad».

Por último, Concha cargó contra la Justicia de Córdoba: «Muchísima gente se ha solidarizado conmigo y con mi familia. Sí puedo decir que yo desconocía lo que pasaba con la Justicia de Córdoba, en lo que respecto a los excesos en la prisión preventiva y los juicios abreviados. Muchos detenidos son inocentes y los tienen hasta tres años con prisión preventiva con la excusa del peligro procesal. Que hayan pedido mi ADN en el marco de la investigación por el crimen de Andrea Castana roza lo ridículo. Y acá he visto mucha gente que está detenida por falsas denuncias por violencia de género».