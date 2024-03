Este viernes la consigna de la marcha del #8M es «Defendamos lo conquistado», en el marco de la situación social actual del país. La marcha partirá desde las 18:30 desde Belgrano y Alfonsín hasta la Estancia Jesuítica.

La Asamblea Feminista del Valle de Paravachasca ha estado llevando a cabo reuniones desde mediados de febrero para ultimar los detalles técnicos para la marcha del #8M, del Día Internacional de la Mujer. Este miércoles a las 18:30, realizarán una última reunión para finalizar los preparativos.

Según adelantaron desde la Asamblea a Redacción Alta Gracia, la consigna de este año de la marcha es «Defendamos lo conquistado», considerada transversal a las problemáticas que se enfrentan en la sociedad actual, desde los docentes hasta las mujeres que realizan labores de cuidado en los barrios.

La convocatoria para la marcha está programada para el viernes 8 a las 18:30 en Belgrano esquina Raúl Alfonsín, desde donde se marchará hasta la explanada de la Estancia Jesuítica. Durante la marcha, se llevará a cabo la lectura de un documento. Este año, la Asamblea ha decidido no organizar un festival posterior a la lectura del documento, debido a limitaciones presupuestarias. «Entendemos que muches artistas viven de lo que hacen y no nos pareció correcto, en el contexto actual, no poder pagarles», expresaron.