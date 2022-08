Confirman que el cuerpo encontrado en Las Tapias es de Santiago Aguilera

El cadáver fue hallado camino a Boca del Río, en Traslasierra. Trabaja en el lugar Policía Forense. Hay una persona detenida desde el viernes.

Este domingo se confirmó el peor final: fue encontrado muerto Santiago Aguilera Allende a la vera de un río en el valle de Traslasierra, en Córdoba.

El joven de 18 años había desaparecido el martes pasado cuando salió de su casa en el paraje Chuchiras, y por quien su familia recibió, al día siguiente, un pedido de rescate de 7 millones de pesos.

En el lugar trabaja Policía Forense, bomberos, policías y personal del ETAC y el fiscal federal Enrique Senestrari, que está al frente de la investigación y quien citó al lugar a los padres del joven.

Hasta el momento, se sabe que el cuerpo fue hallado en proximidades de Boca del Río en dicha localidad, por un vecino que pasaba por el lugar, según reportó el Multimedio Cemdo, «el hombre habría quedado en shock tras encontrar un cuerpo sin vida».

Santiago fue visto por última vez el martes y en ese marco, este viernes, el fiscal había manifestado que por los indicios -dado que había llegado un mensaje con pedido de rescate-, se trataba de un “secuestro extorsivo”.

En el transcurso de la semana fue detenido un empleado del corralón de materiales y enseres de campo propiedad de Carlos Aguilera, padre de Santiago. El aprehendido fue identificado como Walter Gil, de 23 años.

A la búsqueda desesperada se sumó el hecho de que Santiago era trasplantado de riñón y no tenía consigo la medicación que debe suministrarse de manera regular. En ese marco, la Justicia confirmó el ofrecimiento de una recompensa de tres millones de pesos a cambio de información por el paradero del chico.

Por otro lado, en las próximas horas se llevará a cabo en la Morgue de Villa Dolores el reconocimiento oficial del cuerpo y la autopsia para determinar la mecánica y data de la muerte, entre otras cuestiones de interés para la causa.

«Todavía no podemos creerlo»

Por su parte, Angie Cargnelutti, prima del joven, expresó: «Todavía no podemos creerlo… yo todavía no caigo (…) hasta hace poco habíamos quedado en juntarnos y a los dos días desapareciste. No encontrábamos respuestas, no entendíamos como te había pasado esto a vos hasta que nos llegó la más triste noticia y nos deja con un dolor tan grande primo… fuiste siempre un luchador ganaste todas las batallas. Hoy solo deseo que descanses en paz, mi querido primo».

Mientras que el Instituto Privado Villa de Las Rosas, al que asistía el joven, publicó un mensaje en la misma red social en la que señaló que «hoy es un día tremendamente triste».

«Lamentamos que Santiago haya dejado de estar con nosotros. Extrañaremos su risa, sus bailes y su carisma. Honraremos su recuerdo cada día, viviendo intensamente«, indicó el mensaje del establecimiento educativo.

Fuente. La Nueva Mañana