Vecinos convocados en la Mesa por el Agua y el Ambiente informaron que, tras reclamar la falta de acción de la Mesa que se conformó a fin de conocer la situación de la falta de agua de los arroyos, este miércoles se hará un primer relevamiento por el barrio privado.

Desde hace muchos años se viene denunciando al country Potrerillo de Larreta como uno de los responsables de la acumulación de agua para su predio en detrimento del resto de vecinos y vecinas de Alta Gracia ya que el caudal de agua fue disminuyendo.

El alarma se prendió cuando se pudo observar que en el Primer Paredón, lugar emblemático no sólo para el turismo sino para los propios altagracienses por su belleza e historia, está completamente seco.

Vecinos autoconvocados reclamaron fuertemente la intervención del Estado sobre la situación. Es por ello que se creó la Comisión para la Evaluación de la Situación de los Arroyos y Cuencas en enero de este año. Sin embargo, la Mesa por el Agua y el Ambiente volvió a reclamar la inacción de esta comisión.

Tras lo cual, este miércoles el Bloque de Alta Gracia Crece en el Concejo Deliberante presentará un proyecto para que la comisión informe cuál fue el trabajo que se llevó adelante desde la creación de la comisión hasta el momento.

En la tarde de este martes, a través de un comunicado, los integrantes de la Mesa informaron que «la presidenta Ab. Cristina Roca ha convocado a recorrer un sector del predio que está detrás del alambrado, bajo control de hecho por el Potrerillo de Larreta, este miércoles 22 de marzo, a las 15 hrs. Asimismo, se compromete a presentar la información solicitada el 09/02 por MAyA».

IVAN «BOMBA» ALLENDE: MUCHA TRISTEZA

Por otra parte, el reconocido artista local viralizó un video en donde manifestó su tristeza al ver el Primer Paredón sin agua.

«Es muy triste lo que está pasando en Alta Gracia. No se siente el agua, no corre. Que en el Segundo Paredón haya agua y en el Primero no es raro».