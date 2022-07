Comenzó en pandemia a ayudar a sus vecinos, hoy busca donaciones para el Chaco

Se trata de un vecino de Barrio Sabattini, que hace dos años comenzó la labor solidaria de recolectar mercadería para repartir, especialmente, a jubilados. Ahora comenzó una colecta para ayudar a la gente de Chaco.

La pandemia y el aislamiento social del 2020 despertaron el espíritu solidario en más de un altagraciense. Pablo Quintero, mejor conocido como Pali, no fue un ajeno a eso. Es un vecino de Barrio Sabattini que, en pandemia, comenzó por iniciativa propia a ayudar a sus vecinos. La actividad solidaria consistía en realizar colectas de mercadería para armar módulos y repartir entre quienes más lo necesitaban, especialmente, jubilados.

«Luego me uní a Los Carteludos, el grupo solidario, y acá sigo con ellos, ayudando al prójimo sin nada a cambio, todo a pulmón con la ayuda de la gente de Alta Gracia» manifestó Pali a Redacción Alta Gracia.

El vecino de Barrio Sabattini expresó que un amigo se va a mediados de agosto a Chaco a llevar diversas donaciones. «Me conmovió, me encanta hacer esto que es ayudar a quien lo necesita. Siempre hago un lugar para estar ayudando, incluso pierdo tiempo en disfrutar de mi familia. Todo lo que hago me hace bien y quiero que mis hijos entiendan y salgan como yo, o mejor que yo, ¿por qué no? Quiero que ellos sean mi ejemplo de que puedan dar y brindar más que yo. Haciendo cosas buenas te olvidás de hacer cosas malas, y eso es lo que quiero yo para ellos», asegura Pali.

A raíz del viaje a Chaco, se están realizando todo tipo de donaciones de ropa y calzados, que pueden ser entregadas en Rawson 350, Barrio Sabattini, o coordinar al número 3547-658975