Comenzó el operativo para la peregrinación a la Virgen de Lourdes

Desde Defensa Civil y Policía de la Provincia se dispuso un operativo sanitario y de control tanto en la Ruta 5 (dirección Córdoba- Alta Gracia) como en todo el trayencto donde los fieles llegarán este viernes para venerar a la virgen. Hasta el domingo 13 la Municipalidad trabajará en diferentes puntos de la ciudad.

Después de dos años de suspención de la tradicional peregrinación a la virgen de Lourdes tras la pandemia, este jueves en horas de la tarde se dispuso el corte de media calzada de la autovía. Además habrá puestos sanitarios durante la madrugada y a lo largo de la jornada del viernes.

El COEM (Comité Operativo de Emergencias Municipal) conformado por representantes del Gobierno de la ciudad de Alta Gracia, Policía, Bomberos, Defensa Civil y Tránsito, establecieron el operativo para la peregrinación de la Virgen de Lourdes el día 11 de febrero en Alta Gracia.

Para esta ocasión tan especial, el operativo implica medidas que abarcan los días 10, 11, 12 y 13 para proteger la seguridad y salud de los peregrinos.

El operativo comenzó a las 18:00 del día jueves 10 de febrero hasta el domingo 13 a las 21:00 luego del cierre de La Gruta. Los días 12 y 13 de febrero estarán de guardia operativos de Defensa Civil, Tránsito, Salud y Limpieza desde las 09:00 hasta las 20:00.

SITUACIONES DE ATENCIÓN:

RUTA 5

Desde Córdoba hasta Rotonda Fangio, Alta Gracia.

Ruta cortada desde las 18:00 carril hacia Alta Gracia con Peregrinación; carril hacia Córdoba, corredor Sanitario y de Servicios.

ROTONDA FANGIO

Zona de Puesto de Hidratación, Baños.

ZONA DE EVENTO

A.- CALLE PADRE BUTORI: Zona de Puestos.

B.- GRUTA: Oficina de Salud Pública, Baños Propios del Santuario, Agua Bendita, Hidratación, Defensa Civil y Policía.

C.- TERMINAL: Punto de distribución de Peregrinos – Puesto Médico, Ambulancia – Policía – Salud Pública.

D.- UDER: Centro de Operaciones de Defensa Civil, Policía y Tránsito. Puesto de Comunicación.

E.- VERA DEL ARROYO y GARCIA LORCA: Prevención para que no acampen, crece mucho el arroyo y es época de lluvia. Operativo desde el 9 hasta el 12 de Febrero.

F.- VEREDA DE LA GRUTA: Zona no habilitada para acampar. Operativo desde el 9 hasta el 12 de Febrero.

G.- PILETA MUNICIPAL: La pileta no se encuentra habilitada durante la peregrinación, pero si llena y en perfectas condiciones. Contará con un operativo de seguridad especial.

DISTRIBUCION DE SERVICIOS:

• Baños ubicados en la Terminal, en el ingreso de la Gruta, en el camping municipal y rotonda Fangio.

• Puestos de Hidratación en la Gruta y en la rotonda Fangio.

• Centro de Operaciones de policía ubicado en la Uder, con presencia de Policía y Defensa Civil.

• Puesto de Salud ubicado en la Terminal.

CALLES AFECTADAS:

Ingreso de Peregrinos:

Hipólito Irigoyen – Dalinger – Lucas V. Córdoba – Mansilla – Avellaneda – Pellegrini – Bunge de Gálvez – Bútori.

CORREDOR SANITARIO:

Desde La Gruta: Virgen de Lourdes – San Francisco de Asís – Di Gianantonio – Pellegrini – Mansilla – Lucas V Córdoba – Dalinger – Alfonsín – Av. Del Libertador.

Desde El dispensario 4: Matienzo – Rusconi – Dubois – Di Gianantonio – Pellegrini – Mansilla – Lucas V Córdoba – Dalinger – Alfonsín – Av. Del Libertador.

Desde la Terminal: Pres. Juan Domingo Perón – Armenia – Pellegrini – Mansilla – Lucas V. Córdoba – Dalinger – Alfonsín – Av. Del Libertador.

Se trabajará en la prevención de campamentos en la vera del arroyo o zonas inundables en caso de mal tiempo.