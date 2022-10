Club Temperley Virrey y el Merendero Los Misioneritos, unidos por la pelota

Este martes los profesores del Club Temperley Virrey, de Barrio Parque Virrey, visitaron el Merendero Los Misioneritos, de Barrio Parque San Juan y les donaron pelotas y conos para que puedan abocarse al deporte. Ambos espacios son gestionados a través de donaciones y el objetivo es poder contener a los chicos que asisten a los merenderos.

Pasito a pasito el corazón de Club Temperley Virrey de Alta Gracia comenzó a latir en abril de este año.

Ubicada en Barrio Parque Virrey, los niños y niñas que asisten no sólo realizan un deporte de forma gratuita, si no que también también reciben la merienda y apoyo escolar en el Merendero Choca los Cinco. Otro de sus objetivos, aparte del solidario, es transmitir la pasión por el fútbol, por los colores de la camiseta de Temperley.

Este martes, los profesores de Club Temperley Virrey visitaron el merendero Los Misioneritos, en Barrio Parque San Juan, donde les donaron pelotas y conos para que puedan sumarse al incentivo deportivo que ofrecen.

Cabe destacar que desde el Club – que es completamente autogestivo- están recibiendo permanentemente donaciones: no sólo indumentaria deportiva nueva o usada en buen estado (preferentemente de los colores de Temperley, celestes); si no también alimentos no perecederos para el merendero Choca Los Cinco, donde los chicos reciben su merienda.

Para donar, comunicarse a Club Temperley Virrey de Alta Gracia.