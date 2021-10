Club Sporting de Alta Gracia: un gigante nuevamente de pie

Por Gabriel Zuzek– La institución que el pasado 2 de octubre cumplió 85 años, crece día a día de la mano de una dirigencia que enarbola pasión y lealtad por el verde y blanco de barrio sur.

El club Sporting de Alta Gracia es un ícono del barrio sur de la ciudad y detrás de sus paredes se respira esa cálida esencia barrial. La institución está anclada en la calle Mariano Moreno 552 y fue fundada el 2 de octubre de 1936.

En las décadas del 60 y 70 del siglo pasado supo ser orgullo altagraciense en materia de básquet y a medida que pasó el tiempo, la entidad debió atravesar varios frentes de tormentas y estuvo a punto de extinguirse; pero a partir de la tenacidad de un grupo de socios -que ahora conducen los destinos del club- comenzaron a cimentar un crecimiento sólido nutrido de varias actividades y con el horizonte bien claro, devolverle al verde y blanco el esplendor que supo lucir en aquellas épocas.

Foto: Gabriel Zuzek

Sentido de pertenencia

David Moreno tiene 52 años, es jugador de bochas y desde el 2015 preside de la institución. Con un tono de voz pausado y atento a cada movimiento que ocurre dentro de las instalaciones, le comentó a Redacción Alta Gracia parte de su historia y el vínculo que mantiene con el club. “Con esta nueva Comisión Directiva encontramos que las instalaciones estaban un poco abandonadas así que lo salvamos, lo pusimos de pie y hoy la intención es que camine”.

Foto: Gabriel Zuzek

Su vínculo con Sporting comenzó por su pasión por las bochas, una actividad en la cual el verde y blanco mantiene una buena presencia en campeonatos que se desarrollan en todo el país. “Mi viejo me transmitió el gusto por las bochas y acá tengo un par de amigos que me invitaron a jugar y a partir de ahí me fui involucrando”, indicó Moreno y añadió: “Uno de mis compromisos iniciales y el que sostengo hasta hoy, es lograr de nuevo el sentido de pertenencia. Es decir, hacer que cada niño, joven, profesor y profesora, sienta algo por el club y eso es lo que inculcamos a diario”.

Una actividad que ya no está

Originalmente, Sporting fue reconocido por el básquet y en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado tuvo equipos que hicieron historia a nivel provincial en ese deporte de la mano del reconocido jugador Marcelo Farías. En los años 2013 y 2014, el club permaneció cerrado por un litigio judicial que mantuvo con un vecino.

“Cuando nosotros nos hicimos cargo, intentamos reflotar el básquet y hasta construimos los tableros nuevos pero no teníamos los recursos suficientes”, rememoró el actual presidente y agregó: “Ahí nos enteramos que la cancha de básquet no tenía las dimensiones reglamentarias que exige la Confederación. Así que transformamos la antigua cancha de básquet y la vieja cancha de fútbol, en dos canchas de fútbol con pasto sintético. Y a partir de allí hicimos resurgir el fútbol infantil que ha crecido muchísimo”.

Foto: Gabriel Zuzek

Múltiples propuestas y un sueño

Entre las disciplinas que pueden desarrollar los más de 100 socios, entre permanentes y adherentes, están el fútbol infantil, el hockey femenino y masculino- actividad que el año próximo será federada- artes marciales y gimnasia aeróbica, zumba y bochas.

Foto: Gabriel Zuzek

En todas las actividades, el club promueve la humildad, la convivencia y el compañerismo. “Nuestros objetivos son a corto, mediano y a largo plazo. En el largo plazo soñamos con tener un campo deportivo y estamos abocados en eso pero la pandemia nos ha frenado bastante pero no cesamos en esa búsqueda” subrayó David Moreno y concluyó:” Queremos tener un lugar propio donde podamos crecer porque hoy estamos limitados al espacio que tenemos y queremos volver a ser un club grande, yo no paro de soñar”.