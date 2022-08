Causa del Neonatal: no descartan imputar al ex ministro Diego Cardozo

Por la causa hay tres imputaciones: la exdirectora del Hospital, la exjefa del área de neonatología y una médica. El Fiscal que lleva la causa no descarta imputar también a Diego Cardozo, quien fue ministro de salud hasta hace pocos días.

El espanto por la muerte de bebés sanos en el Hospital Materno Neonatal estremece a Córdoba. Diego Cardozo renunció como ministro de salud de la Provincia 15 días después de que los fallecimientos de recién nacidos tomaran estado público.

El fiscal Raúl Garzón imputó a tres exdirectivos: Liliana Asís, exdirectora del Neonatal; Martha Gómez Flores, exjefa del área de neonatología; y a la médica Adriana Moralez. Son investigadas por responsabilidades mediatas, vinculadas a su función, como la omisión de deberes de funcionario público. Además, ordenó detener e imputar a la enfermera Brenda Agüero por homicidio calificado por procedimiento insidioso.

El funcionario judicial explicó a Arriba Córdoba que la investigación tiene dos ejes centrales. Por un lado, busca determinar qué pasó concretamente con cada bebé y “espera tener una respuesta plena y total”. Y también intenta esclarecer las responsabilidades funcionales, por lo que investiga toda la cadena de responsabilidades.

En ese sentido, no descartó que haya más imputados en la medida en que avance la prueba. Por esta razón, aclaró que el exministro Diego Cardozo “puede o no ser imputado”. “Eso me lo va a marcar la prueba”, remarcó Garzón.

Aseguró que no siente ni tiene presión por su trabajo: “Tengo compromiso con la verdad y el estímulo de ser consciente de que acá debe haber una respuesta”. Insistió en que eso es lo único que impulsa su trabajo.

