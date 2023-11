Ante la sequía, el gobierno de Carlos Paz declaró que el agua es solo para consumo humano.

El río San Antonio baja su nivel cerca de cinco centímetros por día. Esto impide la captación de agua para enviar a Carlos Paz y a las ciudades del sur del Valle de Punilla. La planta de captación y de potabilización ubicada en Cuesta Blanca atraviesa una situación preocupante.

Ante esta situación, el municipio de la villa serrana declaró alerta roja. Esto significa que el agua es solo para consumo humano. Así lo explicó Roberto Cotti, subsecretario de Planeamiento y Agua, en Noticiero Doce.

Abajo del Puente del Centenario no hay nada de agua. La costanera de Carlos Paz quedó repleta de arena. Las imágenes de la crisis hídrica son impactantes.

Cotti explicó que el municipio sectorizó la ciudad para transportar agua por horarios. Pero remarcó que “la problemática está en las zonas altas porque no hay presión y por esta razón, son abastecidas con camiones cisternas”.

“El problema es exclusivamente la falta de lluvias”, sostuvo el funcionario municipal. Sin embargo, sostuvo que no hay que esperar siempre las lluvias sino que “hay que hacer obras de infraestructura de determinada envergadura que evidentemente si no hay ayuda provincial no lo vamos a poder conseguir”.

Roberto Cotti insistió en que “hay que pensar en algo a futuro” porque “hay un crecimiento demográfico interesante en Punilla y eso afecta al caudal de agua”.

