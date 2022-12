Se trata de la calle Saavedra, entre 25 de mayo y Reynaldo Luppi. Los vecinos manifiestan que ya han hecho múltiples reclamos al Municipio, sin recibir aún respuesta alguna. «Acá no pasa ningún funcionario de ningún área a chequear», sostienen.

En Barrio Sur hay una calle que parece olvidada. Se trata de calle Saavedra, entre 25 de Mayo y Reinaldo Luppi.

Piedras, pozos y calles rotas son la postal de todos los días para los vecinos del sector. Según expresan los vecinos, ya hay un hombre que ya rompió dos veces su vehículo a causa del mal estado de las calles. Incluso, la presidenta del Centro Vecinal ha presentado numerosas quejas al respecto.

«Estamos cansados de hacer reclamos, te dan un numerito y no pasa nada. Desde febrero del año pasado fue la última vez que mandaron una máquina, lo tengo agendado al día. Hay ramas al lado de mi casa que están hace 4 meses. Acá no pasa ningún funcionario de ningún área a chequear, a controlar. Nosotros los vecinos podemos hacer reclamos, pero no es nuestra función», manifiesta, indignada, Marina Romero, vecina del lugar a Redacción Alta Gracia.

La mujer viralizó esta semana las imágenes del estado de las calles y alega que el Coordinador de Centros Vecinales está al tanto del reclamo y que, sostiene, le habría recriminado la publicación de las imágenes.

«No es que vas una vez y te mandan la máquina, en el medio de la calle están creciendo plantas, en cualquier momento vamos a armar el Árbol de Navidad en la calle», ironiza la vecina. «Es una cuadra totalmente olvidada, hace años que es el mismo problema».

«Le dije al intendente: ‘asfalte la calle, es más barato asfaltar que enviar una máquina cada vez que llueve’. Me respondió que sale mucha plata. Los impuesto que pago salen mucha plata también», finaliza Marina Romero.