Avanza el frío, surge la solidaridad

Varios vecinos e instituciones lanzaron campañas solidarias para ayudar a los sectores más vulnerables en época invernal. Un vecino ha decidido, de forma particular, juntar alimentos no perecederos y frazadas para donar a quien más lo necesite.

Merenderos, organizaciones, grupos de vecinos… ante situaciones adversas la solidaridad surge en Alta Gracia.

Juan Ignacio no es la excepción: es un vecino de nuestra ciudad que en plena pandemia salía junto a su pareja a buscar donaciones y las llevaba personalmente a quienes lo necesitaran. Esta vez la historia se repite.

En las últimas horas Juan Ignacio decidió reflotar la labor solidaria y está juntando tanto alimentos no perecederos como frazadas. «La gente me puede escribir por mensaje privado o a mi celular y puedo pasar a buscar las cosas por sus domicilios», cuenta el vecino sobre la modalidad de trabajo a Redacción Alta Gracia.

Los destinatarios no serán un espacio en particular, como un merendero, por ejemplo. Si no ir repartiendo a diversas familias. «Yo voy mostrando con fotos y videos dónde van las donaciones. Mi idea es a quien la necesite, voy a ir repartiendo y evaluando quién realmente lo necesita» expresa.

Para colaborar: Facebook o a través del 3516765836.