Aquella música que intentó detener al tiempo

Por Gabriel Zuzek El guitarrista Mariano Alberti interpretó los clásicos de Bill Evans en un recital íntimo, casi espiritual, que se realizó en el Cine Club Casero de Alta Gracia.

En la noche fría del viernes y bajo la tenue luz de una lámpara, el guitarrista Mariano Alberti brindó un elegante show que se denominó “Waltz for Evans” en el que hizo un repaso por las canciones del extraordinario pianista de jazz estadounidense, Bill Evans.

La propuesta musical se ejecutó en el Cine Club Casero de Alta Gracia, un espacio en el que el espectador puede disfrutar de una sesión musical con la acústica perfecta.

Sin estridencias, pero con precisión e inusitada cadencia, más un cuidado amor por el sonido excelso, Alberti fue desgranando notas e ingresando a una dimensión armónica puramente emocional con temas como ‘Autumn leaves’ o ‘Withc craft”, compuesta en 1957 y que fuera cantada por el gran Frank Sinatra.

Después de cada interpretación, el músico que además lleva adelante el Club de Música Medio Tono ubicado en la localidad de Villa San Isidro, relató pormenorizadamente la historia que habita detrás de cada canción poniendo en época a los espectadores.

En ese contexto y entre otras, tocó las bellísimas de ‘What are doing the rest of your life’ y ‘Waltz for Debby”, una canción que Evans compuso para su sobrina recién nacida mientras él estaba alistado en el ejército.

En el cierre de una noche fría de principios de noviembre que se fue entibiando al compás del jazz, Alberti agarró la guitarra acústica y le regaló a todos los presentes una canción en homenaje al recientemente fallecido Pat Martino, un guitarrista norteamericano extraordinario que sobrellevó una historia aún más extraordinaria.