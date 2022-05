Anisacate: vandalizaron la sede donde funcionará la Comunidad Terapéutica

Si bien el hecho sucedió el pasado 8 de mayo, el fundador de Un Tatuaje por un Sonrisa, quien llevará adelante el proyecto, pidió ayuda a sus seguidores para volver a dejar el recinto como antes del ataque. La Comunidad Terapéutica albergará jóvenes para ayudarlos a superar sus problemas de adicción a las drogas.

La Fundación Un Tatuaje por Una Sonrisa se puso al hombro una tarea solidaria sublime: conformar una Comunidad Terapéutica para ayudar a jóvenes con problemas de adicción. Allí, los chicos podrán estar internados y ser contenidos por una amplia red de profesionales para superar esa difícil etapa.

La Comunidad Terapéutica tiene sede en Anisacate, sobre ruta 5, donde los jóvenes podrán pasar, incluso, su tiempo libre al aire libre y con una sala dispuesta para el ocio.

No obstante, el pasado 8 de mayo, Juan Pablo Rodríguez, quien lleva adelante el la Fundación, mostró en sus redes sociales cómo habían vandalizado el recinto: si bien no se trató de un robo, el lugar quedó inhabitable debido a que vaciaron los matafuegos en la sala de estar, tanto en el piso como en los muebles.

«Necesito alguien que pueda prestarme una aspiradora tipo industrial para levantar el polvo del matafuegos. Es la única forma que puedo sacarlo porque así me lo indicaron los Bomberos de Alta Gracia», expresó Rodríguez en un posteo, mostrando las imágenes de cómo se encuentra el lugar. «O en su defecto una empresa de limpieza que se dedique a esto, no quiero que me lo regalen, quiero pagar por el servicio», acotó.

Para ayudar: 3516660934