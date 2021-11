Anisacate: se capacitan y trabajan en el mejor restaurante de América Latina

“Jamás pensé que podría estar trabajando en la parrilla más importante de la Argentina”…reflexiona Constanza, quien junto a Eliana está haciendo una capacitación de 15 días en la Parrilla Don Julio, tras el cierre del curso para mozos dictado por el municipio y la Universidad Popular de la localidad.

Las chicas se quedan hasta el 5 de noviembre en una hostería que se ubica en la misma cuadra de la Parrilla, y advierten que la experiencia es “inolvidable”. Un dato para destacar es que ninguna de las dos tenía experiencia previa. La adquirieron en el curso, y fueron seleccionadas luego para este pos intensivo en Don Julio, la Parrilla instalada en una emblemática esquina de Palermo Viejo.

“Me sumé a la capacitación porque la vi por Instagram, nunca había trabajado de mozo, ni nada. Si bien he conocido el trabajo de visitar restaurantes o bares, no sabía lo que había detrás de lo que se ve a simple vista”, aclara Eliana.

Coty, por su parte, advierte que también se enteró por las redes del municipio, y “como estábamos en plena pandemia me pareció una muy buena oportunidad para hacer un curso, y justo surgió el de mozos. Fue un curso teórico/práctico. No había trabajado antes en esto”; dijo, y agregó: “Cuando algunas personas me preguntaban por qué no entendían de qué se trataba yo les explicaba que no se trata de servir la comida en las mesas nada más, tiene que ver con el servicio que se hace antes de que sea abra el restaurante, luego la atención y el acompañamiento durante toda la comida”

Para finalizar, las jóvenes dicen que están muy contentas con esta oportunidad. “Aquí tienen mucha disciplina porque eso hace al buen servicio, vamos aprendiendo, nos van ayudando, todo el tiempo estás aprendiendo algo, y eso es importantísimo. Esto tiene mucho que ver con lo que estudiamos, porque las dos hicimos Turismo, y la gastronomía es parte importante de eso, así que suma y mucho”, cerró Eliana.

Cabe recordar el Curos Teórico/Práctico de Mozos comenzó en el mes de abril y tuvo el aval de la Universidad Nacional de Córdoba. A quienes obtuvieron mejor se les dio la posibilidad de realizar esta pasantía en Don Julio, la Parrilla premiada como la mejor de América Latina y una de las 50 mejores del mundo.