El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, junto a los jefes de la Policía de Córdoba y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) viajaron este miércoles a San Francisco, ante una amenaza narco en la ciudad.

Mientras se investigan los asesinatos de sicarios vinculados al narcotráfico en la ciudad de Rosario y los anuncios del Gobierno nacional para combatir el flagelo, hubo una amenaza narco en San Francisco, que elevó el nivel de alerta sobre el tema en Córdoba.

En ese sentido, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, junto a los jefes de la Policía de Córdoba y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), viajaron este miércoles hasta la ciudad del este de Córdoba.

Quinteros anunciará refuerzos en las fronteras con Santa Fe y aguarda respuesta del gobierno Nacional para la llegada de mayor cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional (GN) para la provincia.

La comitiva liderada por Quinteros realiza visitas a las localidades de San Francisco, Marcos Juárez y a la ciudad de Rosario en donde el funcionario se reunirá con su par santafesino, el ministro Pablo Cococcioni.

La visita a San Francisco sirvió para poner en funciones a las nuevas autoridades de la Policía en esa departamental y realizar anuncios referidos a un refuerzo de la presencia policial y de grupos tácticos, por la cercanía de la ciudad con la provincia de Santa Fe.

Tras anunciar el refuerzo de las fronteras con Santa Fe para evitar que los grupos narcos que asolan esa provincia comiencen a operar en Córdoba, Quinteros viajó a la ciudad de Marcos Juarez, con una agenda similar vinculada a los refuerzos en materia de presencia policial y seguridad.

También hubo contactos en las últimas horas con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de solicitar refuerzos de fuerzas federales en los limites interprovinciales.

En la ciudad de Rosario, Quinteros se reunirá junto a su par de Santa Fe, para profundizar una agenda conjunta que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

Reunión en Rosario

En la ciudad de Rosario el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros se reunió con su par provincial, Pablo Cococcioni.

“Expresamos no solamente nuestra solidaridad, sino iniciar y continuar un trabajo conjunto que ya lo venimos haciendo, reforzando la zona limítrofe interprovinciales», indicó Quinteros.

En ese sentido, el ministro adelantó que “hemos reforzado con controles de nuestra policía caminera y patrullas rurales. Tenemos más de 52 puntos detectados de ingreso de droga entre Santa Fe y Córdoba, solamente en la frontera con Santa Fe. A raíz de toda esta situación, hemos dispuesto los refuerzos y continuar el trabajo conjunto.”

“En esto no hay bandería, no hay partido político, no tiene que haber diferencia en tema de la seguridad. Los vecinos de Rosario lo están viviendo en carne propia y nosotros no podemos hacer distinción de ninguna manera. Creo que cada uno tiene que poner todo lo que pueda al servicio de restituir el orden y la paz social” concluyó Quinteros.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar el trabajo conjunto en materia de refuerzo de controles en el límite interprovincial, para un combate mas efectivo del narcotráfico y las organizaciones delictivas.

Fuente: Cba24n.com.ar