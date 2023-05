Durante la visita, los chicos pudieron conocer de qué manera se hacen los mosaicos con el vidrio reciclado por la comuna.

Alumnos de nuestra flamante escuela secundaria tuvieron un viaje educativo a la empresa Blangino donde pudieron conocer de qué manera se hacen los mosaicos con el vidrio reciclado por la comuna.

Todo fue, desde el principio, un hecho emocionante, y de esa manera lo cuenta Evangelina Menardi, coordinadora del establecimiento educativo, quien acompañó el viaje junto a la jefa comunal Verónica Diedrich: «Los chicos se sorprendieron cuando vieron el colectivo grande que llegó a buscarlos de la empresa Sierras de Calamuchita y que fue gestionado por la jefa comunal. Estaban enloquecidos con el colectivo, así arrancamos», contó.

Luego agregó: «cuando llegamos a Blangino volvieron a sorprenderse porque les daban unos chalecos para empezar la visita. Comenzamos a transitar los circuitos para conocer de qué manera se trabajaban las baldosas. Se pueden observar muchas fotos donde están los alumnos escuchando y viendo de qué manera se hace el proceso. Se les explicó que eran tricapas, de qué manera estaban hechas, les mostraron los materiales con los que se armaban, preguntaron sobre la prensa. Y hubo un alumno que me sorprendió porque me dijo que hasta ese día no sabía lo que era una baldosa y hoy no solo «se eso _dijo_ sino también he podido ver cómo se hace». Esas palabras quedaron marcadas en este viaje educativo».

Es importante recordar que la comuna ha puesto de pie desde el año 2021, la Primera Planta de Reciclado comunal del departamento Santa María, donde se recicla plástico, cartón, chapa y vidrio. El vidrio se intercambia por mosaicos (hechos en Blangino), con las botellas plásticas se realizan ladrillones y además se usan las botellas como envases PET; material que ha sido utilizado en rampas y veredas, entre otras cosas.

Menardi, por otra parte explicó que en la empresa «les explicaron a los alumnos cómo es el reciclado del vidrio en donde ellos utilizan el material para las baldosas y los chicos quedaron sorprendidos de la caja que utilizan, una caja que fue creada por un trabajador donde trituran el vidrio. Les mostraron cómo se trituraba…de todo participaron y preguntaron, tienen muchas inquietudes y la verdad que creo que volvieron fascinados con el viaje y con todo lo que pasó. Blangino les hizo un regalito también que les encantó, les dieron una libretita, un juguito, un alfajor, nos trataron muy bien y quedamos en contacto ya que se nos invitó a hacer otro viaje para conocer un poco lo que vendría a ser la legislatura, el Palacio Ferreyra, hacer un circuito en Córdoba».

La jefa comunal, por su parte, puso énfasis en la importancia de hacer este tipo de aportes a la Educación «y que las y los chicos conozcan todo lo que se hace por el ambiente. Lo importante que es la economía circular para que pongan en práctica en sus casas todo lo aprendido en este hermoso viaje. Felicito a todo el equipo educativo de la escuela por esta apertura e iniciativa».