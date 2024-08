Alta Gracia será sede de un entrenamiento de Bomberos

Durante la estadía en Alta Gracia, participarán bomberos de las regionales 6, 7, 11 y 12, lo que incluye capacitación de parte de bomberos de algunas localidades de Santa María.

El Cuerpo de Bomberos de Alta Gracia anunció que será sede del Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados (CEMEC) del 14 al 19 de agosto. Este simulador, que recorre la Argentina desde 2016, ofrece capacitación en rescate de víctimas en espacios reducidos y con visibilidad nula debido al humo.

El CEMEC proporciona a los bomberos la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en situaciones de alta exigencia. Durante la estadía en Alta Gracia, participarán bomberos de las regionales 6 (La Cumbre, Unquillo, La Calera, Malagueño, Santa María de Punilla, etc); 7 (Alta Gracia, La Cumbrecita, Villa Gral Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Potrero de Garay, etc); 11 (Mina Clavero, San Carlos Minas, Las Tapias, etc) y 12 (Jesús María, Salsipuedes, Colonia Tirolesa, etc).