Este fin de semana se podrán disfrutar actividades al aire libre, en museos, Cine Monumental Sierras, en el Polideportivo municipal y en el Reloj Público. No te pierdas ninguna!

8, 9 y 10 de septiembre: Hockey Social 2023

Más de 20 equipos de distintos puntos del país se dan cita en la cancha de hockey del Parque Deportivo Municipal, en un evento que se desarrolla con partidos a lo largo de toda la jornada.

28º Torneo Internacional de Handball – Argentina 2023

El Polideportivo Municipal recibe a juveniles del handball, con la participación de los dos equipos locales MAG (Municipalidad de Alta Gracia) y Anglo Americano.

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

Encuentro de Vóley en Microestadio Municipal de Vóley

9.30hs Sub 13

11hs Sub 14

12.30hs Sub 16

14hs Sub 18

15.30hs Sub 21

18hs PRIMERA

17hs Presentación del libro: “Mujeres Indígenas: Las que bajaron del cielo”. Con la presencia de la escritora y periodista Graciela Pedraza; y la Lic. en Comunicación Social y periodista Yaraví Durán. MAM – Museo Arqueológico Municipal, Olmos 167. Entrada libre y gratuita.

17hs Presentación del libro: “Mi abuela Margarita y su bosque encantado”, de Mabel Petrini. La obra, caracterizada como “un cuento y una canción de amor al bosque cordobés”, con música de Pato Lardone, se presentará con espectáculo en vivo. Museo Manuel de Falla, Bv. Pellegrini 1011.

20.30hs Concierto de Tango: los ensambles infantil y juvenil de la Municipalidad de Alta Gracia brindarán un concierto como actividad final del programa “Proyecto Tango”. El concierto es fruto del trabajo de clases magistrales dictadas por las maestras Valeria Martin y Daniela Mercado donde los alumnos trabajaron técnicas y estilos de ejecución específicos del género. En esta oportunidad, y con la dirección de Cristina Zatti, interpretarán un amplio y variado repertorio y se estrenarán los arreglos para cuerdas de “Por una cabeza” y “Bahía Blanca” de Daniela Mercado. El concierto contará con la presencia del prestigioso dúo “Chapeau Tango”. Entrada libre y gratuita. Cine Teatro Monumental Sierras, Av. Belgrano 249.

Domingo 10 de septiembre

9 a 18hs Alta Gracia Newcom: Llega el segundo encuentro deportivo “Alta Gracia Newcom”. En esta oportunidad, participarán los equipos “Las Rosas”, “Los Cucú”, “Pucará” y “Belgrano”. Microestadio de Vóley.

6º Fecha Liga Provincial de Básquet Adaptado en el Polideportivo Municipal

+14.30hs Los Halcones UNRC vs. SICA

+16hs FUDIAG vs. Municipalidad de Devoto

+17.30hs Club Poeta Lugones vs. DSR

18.30hs Alta Gracia Mágica: Alta Gracia acompaña al Círculo Mágico de Córdoba, uno de los clubes de magia más importantes del país, en su celebración por el 30º aniversario de su formación, con un show abierto a todo público y 6 grandes magos en escena. Una tarde especial y mágica para todo el público. Cine Teatro Monumental Sierras, Belgrano 249. Entrada libre y gratuita.