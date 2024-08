La movilización de madres y familiares se llevó a cabo en horas del mediodía frente al edificio de Tribunales II, en barrio Observatorio. Exigieron a la Cámara de Acusación de Córdoba que acelere la elevación ajuicio de la causa, según lo solicitado por el fiscal Raúl Garzón.

Al cumplirse dos años desde que se conoció de la muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal «Ministro Dr. Ramón Carrillo» de esta capital, familiares concentraron este lunes frente al edificio de Tribunales II, en barrio Observatorio.

La convocatoria tuvo por fin el reclamo de justicia por la muerte de al menos cinco bebés y para exigir a la Cámara de Acusación de Córdoba que acelere la elevación a juicio que realizó en su momento el fiscal de la causa, Raúl Garzón.

Las imputaciones

Brenda Agüero está detenida en Bouwer desde el 19 de agosto de 2022, imputada por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”, sospechada de haber inoculado intencionalmente sustancias tóxicas que le ocasionaron la muerte a cinco bebés; y por el mismo delito en grado de tentativa, en relación a ocho bebés (en principio) que también fueron inoculados pero sobrevivieron.

Entre los funcionarios del Hospital Materno Neonatal imputados, se encuentran Liliana Asís, ex directora, con prisión domiciliaria desde mayo de 2023; Claudia Ringelheim, ex vicedirectora del Neonatal; Alejandro Escudero Salama, quien había sido nombrado como vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal en noviembre de 2021; Marta Gómez, ex jefa de Neonatología del Neonatal; Blanca Alicia Ariza, ex jefa de Enfermería del Neonatal; Adriana Morales, médica del Neonatal; y María Alejandra Luján, quien habría firmado los certificados de defunción sin saber las causas.

Entre los ex funcionarios de la Provincia de Córdoba imputados se encuentran Diego Cardozo, quien se desempeñaba como ministro de Salud al momento de los hechos (renunció en agosto de 2022) y está imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Y también Alejandro Gauto, abogado y ex secretario de Legales del Ministerio de Salud; y Pablo Carvajal, ex secretario de Salud, imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Línea de tiempo

La investigación judicial se conoció el 11 de agosto de 2022 a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados. De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de ese año.

Los informes periciales preliminares determinaron que la muerte de dos bebés, nacidos el 6 de junio, ocurrieron por cuadro de «hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis.

El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, debió renunciar el 25 de agosto tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado el hecho ante la Justicia porque, según la investigación, en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno.

Fuente: La Nueva Mañana