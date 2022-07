Agencia Córdoba Cultura: se realizará una visita virtual al taller de la orfebre Nathalie Breuer

El próximo domingo 24 se realizará una visita virtual a su taller, ubicado en nuestra ciudad, patrocinado por la Agencia Córdoba Cultura. Se podrá seguir a través de redes sociales y YouTube.

Su negocio está ubicado en calle Paraguay, en el centro de la ciudad. De estética minimalista, destaca entre las joyerías de la ciudad. Se trata de Nathalie Breuer, orfebre y joyera y emprendedora local.

El próximo domingo 24 se realizará una visita virtual a su taller, ubicado en nuestra ciudad, patrocinado por la Agencia Córdoba Cultura. «Estoy re contenta, voy a mostrar mi trabajo, mi taller, voy a hablar de mis comienzos. Como representante de Alta Gracia salgo en la página de Córdoba Cultura», explicó Nathalie Breuer a Redacción Alta Gracia.

La orfebre mantuvo un diálogo con este medio, hablando de sus comienzos en la profesión, sus dificultades y sobre su trabajo como emprendedora local.

Redacción Alta Gracia: ¿Cómo empezaste con tu profesión? Que te llevo a dedicarte a esto?

Nathalie Breuer: Fue algo raro, porque había estudiado para técnico dental, fueron tres años que estudiaba mientras trabajaba de promotora, hace un montón de tiempo. Terminé la carrera, me recibí con un promediazo de 9,50, tenía todo y dije: ‘vos sabés que no me gusta nada esto… bueno, chau’. Largué todo, no ejercí casi nada, no me llenaba, no me llamaba la atención.

Siempre me había gustado todo lo que era artesanal, todo lo minucioso. Mientras trabajaba en una obra social, me llamaba la atención la carrera de orfebrería, que era bastante cara. Antes de eso, probé con una profesora para saber si me gustaba y me gustó. Empecé la carrera, de tres años. En el medio, me echan del trabajo y me faltaba un año, no podía bancar la carrera. Me ofrecieron media beca, empecé a publicar cosas como para sostenerme. Fue un año difícil, me mudé para Alta Gracia, pagaba menos alquiler y acá arranqué con todo. La mayor parte lo aprendí sola, en el taller veo tutoriales, técnicas y herramientas nuevas.

RAG: ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar junto a la gente? Por ejemplo, al hacer algo a pedido…

NB: Trabajar junto a la gente está buenísimo, vienen con una idea, que, por ejemplo, a veces es posible y otras veces, no. Hay cosas muy raras, pero armándolo entre los dos podemos diseñar la pieza. A veces vienen contentos porque me dicen: ‘vos escuchás mis ideas’. Otros, no tienen paciencia. Me doy maña y me gusta.

RAG: ¿Cómo es tu trabajo como emprendedora? Con que trabas y beneficios te encontraste?

NB: Como emprendedora, al principio fue difícil. Arranqué con las ferias de Desarrollo Emprendedor, luego las Desapego. Empecé a hacerme conocer de a poquito, mis stands eran cosas tranquis de plata, porque al principio no había dinero para comprar el material. Iba ganando de a poquito e invirtiendo en materia prima. Me iba cargando de metales para seguir fabricando. Me costó al principio, no es fácil, hay que poner demasiado empeño, si bajás los brazos, sonaste.

En Argentina no es fácil invertir, trato de invertir todo en el negocio. El tema de la pandemia fue difícil, casi cierro las puertas. No me alcanzaba para sostener el alquiler, o mantenerme yo. Le busqué la vuelta para que no decaiga lo mío: le di mucha fuerza a la página.

RAG: ¿Cómo es la clientela de Alta Gracia?

NB: La clientela de Alta Gracia es genial, gracias a ellos me sostengo. Me conocen un montón de gente, me conocen por redes sociales.

RAG: ¿Cómo te ves, laboralmente, de acá a 10 años?

NB: Tengo un montón de proyectos, quiero hacer talleres, pero de acá a unos años. Mi sueño top top sería tener mi espacio con todos los elementos para que la gente vaya y haga lo práctico de la orfebrería. Por ahí se puede cumplir, la situación económica te deprime y necesitás una inversión muy grande, la pandemia me pegó un cachetazo.

Nathalie Breuer en mayo del 2018 fue reconocida por el Concejo Deliberante local como Emprendedora Destacada. En ese entonces, durante el reconocimiento, estuvieron presentes los concejales de ambos bloques y miembros de la Asociación Civil Desarrollo Emprendedor Alta Gracia. Actualmente su local se encuentra en Paraguay 174 y tiene fuerte presencia en redes sociales, donde se la puede encontrar como Nathalie Breuer.