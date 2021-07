100 años no son nada

Arminga Ramírez no toma ningún medicamento y recuerda cada cosa de su vida. Actualmente vive en Alta Gracia junto a su hija pero fue vecina mucho tiempo en Villa La Bolsa.

Arminda Ramírez cumple hoy 100 añitos y lo festeja con su familia en Alta Gracia, donde vive actualmente junto a su hija. La abuela no toma ningún medicamento, no usa pañales, y recuerda cada cosa que fue importante en su vida como si no hubieran pasado los años Así lo cuenta Mónica su hija, quien asegura que su mamá siempre fe «un alma libre».

Al consultarle cual fue el secreto para llegar con semejante vitalidad a esta edad, Arminda cuenta que quid de la cuestión está en la tranquilidad. «Ella siempre fue agua de tanque, nada la altera, y eso -dice ella– fue lo que la hizo vivir de esta manera», relata su hija.

Su andar es lento ya que camina con andador pero un día en su vida no es diferente al de muchos otros a quien dobla en edad. «Se levanta tipo 10, desayuna en la cama, después toma unos mates conmigo, almuerza y como a las 14 se va a dormir la siesta hasta las 16:30 más o menos, después salimos un poco afuera porque le gusta mucho», agrega Mónica.

La abuela tuvo una sola hija a los 42 años, porque decidió vivir todo lo que más pudo antes de ello. «Se fue de Córdoba a Buenos Aires a trabajar a los 18 años, era el año 1939 y no era fácil ser así de independiente en ese momento. Siempre fue un alma libre, muy libre y abierta. En casa se hablaba de todo libremente. Fue muy importante su enseñanza», explica la hija.

El año pasado vivía en Buenos Aires con su nieta, y aunque parezca mentira, su nieta se contagió de Covid-19 y transitó la enfermedad en la misma casa, pero Arminda nuca la tuvo. Antes de decidir vivir en Buenos Aires, era oriunda de Villa La Bolsa, donde fue vecina de esa comunidad bastante tiempo. Su hermano, Aníbal, fue presidente del Centro Vecinal allí por 1976, cuando la localidad aún no tenía comuna.

Para la familia de la abuela hoy es todo felicidad. En diálogo con Mi Valle, Arminda dijo que va a soplar las velitas, y por supuesto pedirá tres deseos, porque evidentemente aún hay mucho camino por recorrer.

Fuente Mi Valle