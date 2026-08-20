Jorge De Nápoli apuntó contra la intención del Gobierno nacional de eliminar los subsidios al gas en los valles serranos. Defendió la inversión energética de Córdoba y confirmó que los municipios del interior coordinan un reclamo unificado.

El viceintendente a cargo del Ejecutivo de Alta Gracia, Jorge De Nápoli, expresó su profunda preocupación ante la intención del Gobierno nacional de revisar o dar marcha atrás con el régimen de Zona Fría en Córdoba y los valles serranos. El mandatario remarcó que las localidades turísticas sufren de manera contundente las bajas temperaturas durante el invierno, por lo que defendió la necesidad de sostener las tarifas diferenciadas para el consumo de gas.

Críticas al centralismo y la realidad del clima

En diálogo con Es Un Montón, por Canal 10, De Nápoli apuntó directamente contra la visión centralista al momento de tomar decisiones que afectan a las provincias. “Tenemos que demostrar más lo que es nuestra Córdoba y salir de un escritorio para tomar decisiones reales. Imagínense lo que sería sacarle la Zona Fría a áreas turísticas que realmente lo necesitan”, cuestionó.

En ese sentido, recordó que esta discusión ya fue superada años atrás y sostuvo que las condiciones meteorológicas no se han modificado: “Esta discusión ya se dio; quedó comprobado que el cambio climático no nos sacó de las áreas de frío. Volver a discutir lo mismo, ver las medias ponderadas del año y los consumos de gas me parece que no corresponde”.

Planificación provincial y reclamo conjunto

El funcionario puso en valor la inversión histórica realizada en la provincia para llevar el suministro de gas a todo el territorio. “En energía no prevés para dos días, prevés para muchos años. Todo lo que hicimos entre todos los cordobeses con una decisión política clara fue para llegar a cada rincón, para que los visitantes, la industria y los vecinos cuenten con este elemento tan importante”, agregó.

Finalmente, confirmó que Alta Gracia se encuentra coordinando acciones con otros jefes comunales e intendentes de la región para elevar una postura unificada ante la Nación: “Son luchas en las que no se bajan los brazos y las vamos a seguir discutiendo con el nivel que corresponde”.

Fuente: Cba24n