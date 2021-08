Zalazar: Desde hace años solicitan una nueva autovía

El intendente Ramón Zalazar fue uno de los expositores durante el quinto y último día de audiencia pública por la construcción de la autovía que unirá Alta Gracia con Villas Ciudad de América.

Entre sus afirmaciones, el titular del Ejecutivo aclaró la importancia de regular el tránsito en la zona, un pedido que llevan adelante vecinas y vecinos, pero también automovilistas que visitan en distintas épocas del año el Valle de Paravachasca.

La audiencia pública comenzó este lunes y tuvo decenas de expositores. Cada uno brindó su punto de vista sobre esta obra, aunque -es bueno aclarar– que esta instancia no es vinculante en la decisión de realizar o no la obra.

Su alocución

“Quiero aclarar que yo no vine a Anisacate en los últimos años, hace más de 50 años que conozco la localidad, acá me crie, acá formé mi familia y se muy bien cual es la problemática vial desde que muy poca gente utilizaba la ruta 5 hasta el día de la fecha. No haré alusión a lo que ya ha explicado el ingeniero Azelart, quien trabaja con nosotros, y en los días previos estuvo hablando de la problemática de accidentes y demás. Anisacate cuenta con 31 barrios y la ruta 5 divide la localidad de norte a sur dejando al este de la misma 17 barrios y al oeste los otros 14 restantes. Es por eso que este gobierno municipal junto a vecinos, hace 11 años vecinos solicitando la concreción de una autovía. También quiero comentar que al gobierno provincial se le ha exigido la pavimentación del camino provincial Los Naranjos en el tramo ruta 5 y S-523 que une Alta Gracia, Villa Los Aromos, Anisacate, Villa La Bolsa con la actual ruta 5 a fin de lograr mejor y mayor conectividad descontando una vez terminada la autovía, variante ruta 5, se lleve adelante la conexión de la ruta 5 con dicha autovía. A partir de la autovía este gobierno local sistematizará la actual ruta 5 que pasará a ser una avenida principal de Anisacate para que sea amigable con los vecinos y sea la que nos une y no la que nos separa. El tramo solicitado Los Naranjos no solo mejorará la interconectividad entre las rutas mencionadas sino que será un beneficio directo a los barrios Villa Nazareth, Quintas de Anisacate, Parque San José, Villa Río, La Ribera y Santa Teresa, por otra parte, y el sector norte también uniremos junto al gobierno nacional las rutas mencionadas beneficiando específicamente a los vecinos de barrios Kanmar y Valle de Alta Gracia, más conocido como La Marianita. También se ha hecho alusión a la falta del servicio de agua potable por eso es importante aclarar que nuestra localidad presenta una gran dispersión geográfica con loteos aprobados en la década del 50 y el 60 donde no se exigía como requisito por parte del gobierno provincial de ese entonces ningún servicio, solo la apertura de calles. Debemos ser el gobierno municipal que más ha invertido en obra de agua en todos estos últimos años en toda la provincia de Córdoba. Precisamente hoy se hace la apertura de sobres de la nueva obra tan esperada por los cinco barrios que componen la zona oeste de nuestra localidad con una inversión del gobierno nacional de 101 millones de pesos. Para aquellos que creen que a los intendentes nos interesa solo el pavimento les vamos a recordar que en Anisacate fuimos los primeros a nivel regional en tener legislación ambiental. Sancionamos con resolución y en la ordenanza respectiva posterior prohibiendo en todo el ejido municipal de Anisacate el uso de agroquímicos, ya lo hicimos en el año 2007. Además contamos con ordenanzas que protegen y promueven la conservación del arbolado nativo, descuento en la tasa municipal por tenencia de arbolado nativo y además desde el año 2014 funciona la mesa interinstitucional que integra todas las organizaciones, áreas municipales y otros representantes de la sociedad. Cabe destacar que en esa mesa la problemática que más se destacó como preocupación principal fue la seguridad vial en la ruta 5. Quisiera aclarar también que este Ejecutivo municipal que tengo la oportunidad de conducir gracias al voto de los vecinos ha facilitado un espacio físico institucional a quienes no están de acuerdo con la concreción de la autovía porque así se nos fue solicitado entendiendo que es nuestro deber como funcionario público prestar esos espacios que son de todos para que un grupo o colectivo de personas puedan debatir la temática que les interese sin que por ello el gobierno municipal tenga que compartir o n las conclusiones o pasos a seguir de lo que allí se decida. Dicho todo esto afirmo nuevamente el acuerdo de que esta obra tan importante se concrete para beneficio de toda nuestra comunidad”