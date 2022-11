Ya se palpita el Festival de Cine y Artes Audiovisuales en Alta Gracia

El Festival se desarrollará este viernes y sábado; donde se presentarán proyecciones, competencias, talleres, visitas estelares y muchas sorpresas. «Es un espacio para que la gente de Alta Gracia pueda ver cine», expresa uno de sus organizadores a Redacción Alta Gracia.

Este viernes 11 y sábado 12 de noviembre se llevará a cabo, por primera vez, el Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Visuales, en -valga la redundancia- el Cine Teatro Monumental Sierras.

El festival es una propuesta de tres altagracienses íntimamente ligados a la cultura: Daniel Brian, Carolina Gómez y Hernán Sonzini.

«Hace un tiempo le presentamos al Intendente la idea, él tuvo la posibilidad de darnos este espacio para poder encarar este proyecto, que básicamente está pensado para que Alta Gracia tenga un festival con características culturales que nos parecía que estaba faltando», manifiesta Daniel Brian en diálogo con Redacción Alta Gracia.

Nuestra ciudad se ha consolidado fuertemente como cuna de festivales gastronómicos, comenzando con Colectividades y sus carpas, para luego ser anfitriona de eventos exclusivamente gastronómicos como Peperina, Mionca y Happy Birra.

«Nos parecía importante que Alta Gracia tenga un festival audiovisual, teniendo en cuenta que contamos con este gigante como es el Cine Monumental Sierras. No lo pensamos demasiado, dijimos: ‘hay que hacerlo’ y, por suerte, tuvimos apoyo. Es un desafío para todos, no sólo para nosotros, si no también para que la gente de Alta Gracia encuentre un espacio para ver cine. Convengamos que el cine popular, hecho artesanalmente, de la industria noble, se fue perdiendo en las salas de cine. Tenemos mega corporaciones que inundan las salas», cuenta Brian.

Respecto a la realidad del cine en Alta Gracia, nuestra ciudad cuenta con escasos, pero especializados, lugares dedicados al séptimo arte.

«Hay proyectos increíbles a puro pulmón, como el Cine Club Casero, que es gente que sin ningún ánimo de lucro arma la base para que nosotros estemos acá. Hay un montón de festivales de cine que están apuntados a un público más cinéfilo o a críticos de cine, que están buscando cine de autor con complejidad narrativa. No es que nosotros le escapemos, pero estamos apuntando con un festival que tenga que ver con la vuelta de la gente al cine, ese es nuestro objetivo. Esperamos que podamos conseguirlo en la primera vuelta, tenemos desacostumbrado el ojo», afirma el organizador.

El Festival que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre, incluirá proyecciones, competencias, talleres, visitas estelares y muchas sorpresas.

Las entradas, de carácter gratuito, se retiran por las oficinas de informes del Cine Teatro Monumental Sierras, de lunes a viernes de 8 a 21hs y sábado de 8 a 19hs.