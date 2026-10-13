En el marco del programa “Café Cultura: Octubre Mes del Café”, el Gobierno de Alta Gracia pone a disposición el “Circuito de las Cafeterías”, que incluye a todas las cafeterías adheridas a la iniciativa, para que los amantes de esta bebida puedan descubrirlas. El circuito se encuentra disponible en el sitio web www.altagracia.ar/circuitosag/ y pasa a ser parte de la rica oferta de circuitos turísticos que la ciudad pone a disposición de vecinos y visitantes.

La iniciativa forma parte de las distintas acciones que el municipio viene llevando a cabo en articulación con el Centro de Comercio de la ciudad, con el objetivo de fomentar el movimiento comercial en general, y, en esta oportunidad, la visibilidad de la oferta cafetera de los comercios adheridos al “Mes del Café” en particular.

Además, se recuerda a la población que se encuentra disponible el “Pasaporte Cafetero” como así también la promoción 2×1 en café todos los miércoles de octubre de 16 a 20hs, en todas las cafeterías adheridas.